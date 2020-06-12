Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Венгер: Я уверен, что Барселона приобретет еще одного форварда
Арсен знает, о чем говорит
Экс-менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал атакующую мощь каталонской "Барселоны" – в частности, француз поделился мнением об игре своего соотечественника Антуана Гризманна. Цитирует Венгера Goal.com.
"Барселона" всегда покупала величайших игроков. Каталонцы могут купить нападающего: конечно, Луис Суарес и Лионель Месси являются основными звеньями "сине-гранатовых" в атаке, но им может понадобиться тот, кто будет завершать наступления".
"Я все еще верю, что Гризманн начнет активно забивать – он еще не полностью адаптировался. Антуан – отличный бомбардир, сейчас он будет выглядеть свежее. Но я уверен, что "Барселона" приобретет еще одного форварда".
Новости по теме
- 12:20 Зарубежные "В Бундеслиге больше нет таких игроков". Ранний взлет, падение и воскрешение Сержа Гнабри
- 11:16 Зарубежные Мбаппе – про своих кумиров, желание выиграть Золотой мяч и секрет феномена Ливерпуля
- 21:24 Зарубежные Арсен Венгер: Я всегда говорил, что из Арсенала уйду навсегда. Я принял именно такое решение