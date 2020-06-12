  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Венгер: Я уверен, что Барселона приобретет еще одного форварда
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Венгер: Я уверен, что Барселона приобретет еще одного форварда

Испания
(1 голосов)

Арсен знает, о чем говорит

Венгер: Я уверен, что Барселона приобретет еще одного форварда
Новина українською

Экс-менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал атакующую мощь каталонской "Барселоны" – в частности, француз поделился мнением об игре своего соотечественника Антуана Гризманна. Цитирует Венгера Goal.com.

Читайте также"Понимал, что стану миллионером". Экс-игрок Барсы признался, что переехал из Лондона ради зарплаты

"Барселона" всегда покупала величайших игроков. Каталонцы могут купить нападающего: конечно, Луис Суарес и Лионель Месси являются основными звеньями "сине-гранатовых" в атаке, но им может понадобиться тот, кто будет завершать наступления".

"Я все еще верю, что Гризманн начнет активно забивать – он еще не полностью адаптировался. Антуан – отличный бомбардир, сейчас он будет выглядеть свежее. Но я уверен, что "Барселона" приобретет еще одного форварда".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Арсен Венгер Луис Суарес Антуан Гризманн Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...