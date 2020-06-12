  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Азар собирается выиграть для клуба много матчей". Экс-защитник Реала рассказал о форме бельгийца
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Азар собирается выиграть для клуба много матчей". Экс-защитник Реала рассказал о форме бельгийца

Испания
(1 голосов)

Зидану повезло, что он успел возобновиться

"Азар собирается выиграть для клуба много матчей". Экс-защитник Реала рассказал о форме бельгийца
UA-Футбол
Новина українською

Экс-защитник "Реала" Альваро Арбелоа, который сейчас работает с молодежной командой клуба, прокомментировал состояние Азара и Асенсио, которые недавно возобновились после травм.

Читайте такжеАсенсио: Я очень долго восстанавливался после травмы, но теперь я снова готов играть

"С Марко не очень простая ситуация. Я думаю, что ему не нужно давать много игрового времени сразу и выпускать на короткие периоды в играх.

С Асенсио нужно работать осторожнее, чем с Азаром. Эден вернулся как самолет. Он точно готов выиграть много матчей для "Реала", - приводит слова испанца Goal.

Отметим, что Азар уже этой неделе может начать добывать победы - "сливочные" проведут игру против "Эйбара".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Альваро Арбелоа Эден Азар Реал (Мадрид) Марко Асенсио
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
12.06.2020 в 19:18
Азар большая ошибка Реала
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...