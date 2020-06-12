"Азар собирается выиграть для клуба много матчей". Экс-защитник Реала рассказал о форме бельгийца

Экс-защитник "Реала" Альваро Арбелоа, который сейчас работает с молодежной командой клуба, прокомментировал состояние Азара и Асенсио, которые недавно возобновились после травм.

"С Марко не очень простая ситуация. Я думаю, что ему не нужно давать много игрового времени сразу и выпускать на короткие периоды в играх.

С Асенсио нужно работать осторожнее, чем с Азаром. Эден вернулся как самолет. Он точно готов выиграть много матчей для "Реала", - приводит слова испанца Goal.

Отметим, что Азар уже этой неделе может начать добывать победы - "сливочные" проведут игру против "Эйбара".