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Атлетико – Вальядолид 1:0. Видеообзор матча
Важнейшая победа подопечных Эль Чоло в борьбе за Лигу Чемпионов
Предоставляем вашему вниманию видеообзор поединка 30-го тура Ла Лиги между "Атлетико" и "Вальядолидом".
Подопечным Диего Симеоне удалось добыть важнейшую минимальную победу благодаря голу Витоло за 10 минут до конца встречи. Это позволило мадридцам сравняться с "Севильей", вместе с которой они имеют по 52 очка, разделяя третью строчку.
Атлетико – Вальядолид 1:0
Гол: Витоло, 81
Атлетико: Облак, Триппьер, Эрмосо, Санчес, Хименес, Томас, Лемар (Коке, 57), Льоренте (Витоло, 73), Эррера (Карраско, 57), Феликс (Корреа, 64), Мората (Диего Коста, 64)
Вальядолид: Каро, Санчес (Унал, 83), Антоньито, Оливас, Рауль Гарсия, Фернандес (Перес, 75), Мичел, Эрвиас, Сан-Эметерио (Алькарас, 46), Вальдо Рубио (Плано, 73), Гвардиола (де ла Фуэнте, 46)