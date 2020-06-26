В текущем сезоне Месси забил лишь 4 гола командам из верхней половины таблицы Ла Лиги

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси большую часть своих голов в текущем сезоне забил командам, которые находятся в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании. Данными поделился журналист портала BeSoccer и редактор статистического центра ProFootballDB Ману Эредия.

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Messi es el máximo goleador de @LaLiga esta temporada: la gran mayoría de sus goles se los mete a equipos que en ese momento están clasificados entre los diez últimos de la tabla: 17 goles de los 21 que lleva ???? pic.twitter.com/whO5bAW4vz — Manu Heredia (@manugut) June 25, 2020

33-летний капитан "сине-гранатовых" в текущем сезоне Примеры забил 17 мячей из 21-го командам, которые находятся во второй половине турнирной таблицы. И лишь 4 автографа пришлись на коллективы из верхней половины таблицы ("Атлетико", "Севилья", "Гранада" и "Реал Сосьедад").

К слову, в прошлом сезоне была обратная ситуация – Лионель лидировал в Испании по количеству голов в ворота команд из ТОП-10 турнирной таблицы.