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В текущем сезоне Месси забил лишь 4 гола командам из верхней половины таблицы Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Угнетающая статистика аргентинца

В текущем сезоне Месси забил лишь 4 гола командам из верхней половины таблицы Ла Лиги
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси большую часть своих голов в текущем сезоне забил командам, которые находятся в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании. Данными поделился журналист портала BeSoccer и редактор статистического центра ProFootballDB Ману Эредия.

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33-летний капитан "сине-гранатовых" в текущем сезоне Примеры забил 17 мячей из 21-го командам, которые находятся во второй половине турнирной таблицы. И лишь 4 автографа пришлись на коллективы из верхней половины таблицы ("Атлетико", "Севилья", "Гранада" и "Реал Сосьедад").

К слову, в прошлом сезоне была обратная ситуация – Лионель лидировал в Испании по количеству голов в ворота команд из ТОП-10 турнирной таблицы.

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В статье: Лионель Месси Примера Барселона Чемпионат Испании Ла Лига
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Комментарии (3)
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Loader (Днепр)
26.06.2020 в 14:13
Все Месси покоя не дает.. Да, лучший в Европе игрок по системе гол+пас "безнадежно отстал" от не на шутку раззабивавшегося в этом сезоне голеадора РМ Бензема. У того целых 7 голов в верхнюю половину таблицы. Может Месси стоит подарить очередной будущий трофей Пичичи парню из Франции?))
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Инспектор ( )
26.06.2020 в 13:19
Но все таки забил! Даешь очередной ЗМ!
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oda1979 (Запорожье)
26.06.2020 в 13:15
Бугага. Сдулся Меська. Его года его богатство. Но, пора давать дорогу молодым. На технике и опыте распасовщика еще получается играть и асасунам забивать. Против команд посолиднее забивать передвигаясь по полю пешком тяжело. Что статистика и отображает.
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