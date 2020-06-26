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Сельта - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Сельта - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Сельта - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" снова за спиной "Реала", но у каталонцев еще будет достаточно шансов исправить ситуацию. В каждом туре "блаугранас" играют на победу и надеются, что "Реал" потеряет очки. Так будет и в этот раз.

Матч 32-го тура чемпионата Испании "Сельта" - "Барселона" состоится 27-го июня 2020-го года в 18:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – на телеканале "Футбол 1". Также трансляция будет доступна на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.TV, Киевстар ТВ.

В матч-центре UA-Футбол состоится прямая LIVE текстовая трансляция матча >>>.

Где еще смотреть видеотрансляцию матча "Сельта" - "Барселона"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
  • Венгрия - Spíler Extra, Spíler2;
  • Испания - Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga 1;
  • Турция - D-Smart GO, Spor Smart.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Барселона Чемпионат Испании Сельта (Виго) Где смотреть футбол
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