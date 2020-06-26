Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сельта - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Сельта - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" снова за спиной "Реала", но у каталонцев еще будет достаточно шансов исправить ситуацию. В каждом туре "блаугранас" играют на победу и надеются, что "Реал" потеряет очки. Так будет и в этот раз.
Матч 32-го тура чемпионата Испании "Сельта" - "Барселона" состоится 27-го июня 2020-го года в 18:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – на телеканале "Футбол 1". Также трансляция будет доступна на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.TV, Киевстар ТВ.
В матч-центре UA-Футбол состоится прямая LIVE текстовая трансляция матча >>>.
Где еще смотреть видеотрансляцию матча "Сельта" - "Барселона"?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
- Венгрия - Spíler Extra, Spíler2;
- Испания - Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga 1;
- Турция - D-Smart GO, Spor Smart.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.