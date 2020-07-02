Очередной сухарь Лунина. Овьедо - Мирандес 1:0. Обзор матча и видео гола

Вчерашний день для наших за границей оказался весьма успешным: Сергей Ребров был признан тренером года в Венгрии, Дмитрий Чигринский и Андрей Ярмоленко забили по голу, а Андрей Лунин помог своему "Овьедо" победить в важном матче Сегунды.

Совершив несколько сейвов и став лучшим игроком матча по аналитическим оценкам, Лунин отметил свой пятый "сухой" поединок за астурийскую команду. Как это было, смотрите в видеообзоре.

Сегунда. 37-й тур

"Овьедо" - "Мирандес" 1:0

Гол: Ортуньо 41 (пен.)