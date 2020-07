Пьянич расплакался на вечеринке, посвящённой его переходу в Барселону

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич, который начиная со следующего сезона будет выступать за "Барселону", не сдержал эмоций на вечеринке.

Мероприятие было посвящено трансферу боснийца в каталонский клуб. Миралем в какой-то момент обнялся с отцом и, уткнувшись ему в плечо, расплакался.

Miralem Pjanic had a private party on the occasion of his transfer to Barcelona. The Bosnian was very excited and cried by his father's side.



A dream come true for the player.



