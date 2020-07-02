Пьянич расплакался на вечеринке, посвящённой его переходу в Барселону

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич, который начиная со следующего сезона будет выступать за "Барселону", не сдержал эмоций на вечеринке.

Мероприятие было посвящено трансферу боснийца в каталонский клуб. Миралем в какой-то момент обнялся с отцом и, уткнувшись ему в плечо, расплакался.

Miralem Pjanic had a private party on the occasion of his transfer to Barcelona. The Bosnian was very excited and cried by his father's side.



A dream come true for the player.



[via @juandiosorio7]



pic.twitter.com/ZTuFmsa9Ne — BT Tape (@BT_Tape) July 2, 2020

29 июня "Барселона" объявила о договорённости по трансферу Пьянича. Каталонский клуб заплатит за футболиста € 60 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Хавбек подписал с сине-гранатовыми контракт до лета 2024 года. Отступные в контракте Миралема составят € 400 млн. Переход состоится после фактического завершения сезона-2019/2020.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 25 матчах Серии А, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.