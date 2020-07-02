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Пьянич расплакался на вечеринке, посвящённой его переходу в Барселону

Испания
(1 голосов)

Футболист не сдержал эмоций

Пьянич расплакался на вечеринке, посвящённой его переходу в Барселону
Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич, который начиная со следующего сезона будет выступать за "Барселону", не сдержал эмоций на вечеринке.

Мероприятие было посвящено трансферу боснийца в каталонский клуб. Миралем в какой-то момент обнялся с отцом и, уткнувшись ему в плечо, расплакался.

29 июня "Барселона" объявила о договорённости по трансферу Пьянича. Каталонский клуб заплатит за футболиста € 60 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Хавбек подписал с сине-гранатовыми контракт до лета 2024 года. Отступные в контракте Миралема составят € 400 млн. Переход состоится после фактического завершения сезона-2019/2020.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 25 матчах Серии А, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
02.07.2020 в 15:45
Понимаю Пьянича. От перехода в разваленную команду с туманными перспективами - тут и не только заплачешь, но и с ума сойдешь. То ли дело в Ювентусе. Когда ты главный мотор команды. Эх, Миралем, Миралем..
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0
-2
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
02.07.2020 в 15:47
Чего скулишь дичь?
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+1
0


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