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Усман Дембеле вряд ли сыграет в Лиге Чемпионов. Восстановление француза затягивается

Испания
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Каталонцы уже и перестал надеяться

Усман Дембеле вряд ли сыграет в Лиге Чемпионов. Восстановление француза затягивается
UA-Футбол
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Усман Дембеле получил серьезную травму еще в начале года. Из-за паузы, которая была вызвана коронавирусом, у "Барселоны" появилась надежда, что он все таки сыграет в этом сезоне.

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Однако, по данным AS, все достаточно плохо. Восстановление француза идет не по плану и, крайне вероятно, что затянется на пару недель. Это практически исключает возможность его участия в Лиге Чемпионов.

Вероятно, что он вернется в общую группу не раньше, чем в начале августа. После этого ему понадобится порядка двух недель, чтобы набрать форму.

Отметим, что каталонцы должны сыграть ответный матч против "Наполи" в ЛЧ седьмого августа.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Источник:
AS
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