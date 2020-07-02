Усман Дембеле вряд ли сыграет в Лиге Чемпионов. Восстановление француза затягивается

Усман Дембеле получил серьезную травму еще в начале года. Из-за паузы, которая была вызвана коронавирусом, у "Барселоны" появилась надежда, что он все таки сыграет в этом сезоне.

Однако, по данным AS, все достаточно плохо. Восстановление француза идет не по плану и, крайне вероятно, что затянется на пару недель. Это практически исключает возможность его участия в Лиге Чемпионов.

Вероятно, что он вернется в общую группу не раньше, чем в начале августа. После этого ему понадобится порядка двух недель, чтобы набрать форму.

Отметим, что каталонцы должны сыграть ответный матч против "Наполи" в ЛЧ седьмого августа.