Примера. 34-й тур. Сельта и Бетис довольны ничьей

В этом матче было больше борьбы, чем футбола. Особенно во втором тайме. Постоянные остановки игры, использование системы видеоповторов обусловили рваный темп. Логично, что все закончилось миром.

Миром, который удовлетворил обе команды. В первом тайме хитрым прямым ударом со штрафного отличился Нолито, а после перерыва "Бетис" классно разыграл угловой и на дальней штанге вывел на ударную позицию Зухаира Феддаля – 1:1.

"Мальорка" проиграла, значит обе команды синхронно нарастили отрыв от зоны вылета. Вылететь шансов мало у обоих.

Виго. Стадион "Балаидос"

"Сельта" - "Бетис" 1:1

Голы: Нолито 22 - Зухаир Феддаль 79

"Сельта": Рубен, Нолито (Филип Брадарич 76), Нестор Араухо, Окай Йокушлу, Франсиско Пейнадо (Габриэль Фернандес 76), Фёдор Смолов (Брайс Мендес 54), Яго Аспас (Сантьяго Мина 76), Рафинья Алькантара, Лукас Оласа, Кевин Васкес (Уго Мальо 62), Жейсон Мурильо

"Бетис": Хоэль Роблес, Зухаир Феддаль, Серхио Каналес, Хуанми (Кристиан Тельо 57), Алекс Морено (Альфонсо Педраса 54), Лоренсо Морон (Борха Иглесиас 90+2), Андрес Гуардадо, Гуидо Родригес, Айсса Манди, Карлос Аленья (Хоакин Санчес 57), Эмерсон

Предупреждения: Кевин Васкес 62, Яго Аспас 64, Нестор Араухо 78, Окай Йокушлу 82, Филип Брадарич 86 - Алекс Морено 21, Айсса Манди 54, Кристиан Тельо 72, Серхио Каналес 75