Альбасете - Спортинг (Хихон). Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды

"Альбасете" все еще находится под угрозой вылета, поэтому важно каждое зачетное очко. В 39-м туре команда Романа Зозули сыграет против крепкого середняка "Спортинга" из Хихона. Из-за дисквалификации пропустит матч один из игроков хихонцев, а вот у "Альбасете" все на месте. В том числе, Роман Зозуля.

Дата матча – 09.07.2020 в 20:30. Смотрим прямой эфир матча благодаря сигналу MEGOGO. Доступно без регистрации.