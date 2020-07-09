  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Альбасете - Спортинг (Хихон). Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альбасете - Спортинг (Хихон). Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды

Испания
(1 голосов)

Альбасете - Спортинг: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Альбасете - Спортинг (Хихон). Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды
UA-Футбол
Новина українською

"Альбасете" все еще находится под угрозой вылета, поэтому важно каждое зачетное очко. В 39-м туре команда Романа Зозули сыграет против крепкого середняка "Спортинга" из Хихона. Из-за дисквалификации пропустит матч один из игроков хихонцев, а вот у "Альбасете" все на месте. В том числе, Роман Зозуля.

Дата матча – 09.07.2020 в 20:30. Смотрим прямой эфир матча благодаря сигналу MEGOGO. Доступно без регистрации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Испании Альбасете (Испания) Сегунда Спортинг (Хихон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...