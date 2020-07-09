Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альбасете - Спортинг (Хихон). Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды
Альбасете - Спортинг: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
"Альбасете" все еще находится под угрозой вылета, поэтому важно каждое зачетное очко. В 39-м туре команда Романа Зозули сыграет против крепкого середняка "Спортинга" из Хихона. Из-за дисквалификации пропустит матч один из игроков хихонцев, а вот у "Альбасете" все на месте. В том числе, Роман Зозуля.
Дата матча – 09.07.2020 в 20:30. Смотрим прямой эфир матча благодаря сигналу MEGOGO. Доступно без регистрации.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...