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Президент Барсы: Был принят целый ряд судейских решений в пользу одного из наших соперников

Испания
(3 голосов)

Бартомеу считает, что ВАР не соответствует уровню Ла Лиги

Президент Барсы: Был принят целый ряд судейских решений в пользу одного из наших соперников
Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал судейство в Ла Лиге.

"Мы не должны использовать это в качестве оправдания, но я повторяю, что ВАР не соответствует уровню Ла Лиги. Был принят целый ряд решений в пользу одного из наших соперников. Это не обвинение.

Мы просто просим, ​​чтобы протоколы ВАР были более понятными. Процедура не проходит должным образом и нуждается в пересмотре. В матче с "Вальядолидом" я увидел некоторые нарушения, которые упустил рефери", – сказал Жозеп Бартомеу.

Читайте такжеПрезидент "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился мыслями насчет шансов каталонцев на победу в текущем сезоне Ла Лиги.
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В статье: Барселона Ла Лига Жозеп Бартомеу
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Источник:
TV3
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Комментарии (8)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
13.07.2020 в 18:28
Напишу свій комент в стілє "правєдного знатока" Спокойно: ну що це? підла людина намагається потопити плавця, що пливе пливучи разом, намагаючись вхопитись за останню соломинку? Ну як це бути? куди все йде? гри нема, грошей нема, вибори на носі, а крить то нічим - чемпіонство тю-тю, вже більше не залежить від команди. Залишається що? Спускати штани, як хитрий сусід по турнірній таблиці, кидати свої какі в чужий город? Ну як це?
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+5
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
13.07.2020 в 17:07
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+3
-2
oda1979 (Запорожье)
13.07.2020 в 17:01
Какой поп, такой и приход..
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+3
-1
Лекарь (село Дарница)
13.07.2020 в 16:52
Мне кажется, что президент клуба Барселона не соответствует уровню клуба и занимаемой должности. Алэ то такэ
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+3
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
13.07.2020 в 17:04
И вот что бы ему соответствовать он и решил понизить уровень самого клуба. )
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+2
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
13.07.2020 в 16:47
Сейчас выбежит какой-то тролль и ляпнет, что Бартомеу таки читает комменты Дариана, в отличие от Переса.
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+3
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.07.2020 в 16:46
Всё верно... И это все видят... Удивляет лишь позиция кучки фанатов на этом сайте... Они никак не хотят принять правду, которую видит весь футбольный мир.. И что удивительно, они не просто не принимают эту правду, но ещё и пытаются лепить неадеквата тем, кто эту правду говорит... Это все равно, что когда Чикатило убил 53 человека и все говорят на Чикатило - подлец, негодяй, изверг и т.д., находятся несколько человек, которые скажут тем, кто высказывается против Чикатило, - "та ви ж, хворі люди.. там нічого не було!"....
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+2
-8
Algrab (Костопiль)
13.07.2020 в 16:34
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+5
-3


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