Президент Барсы: Был принят целый ряд судейских решений в пользу одного из наших соперников

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал судейство в Ла Лиге.

"Мы не должны использовать это в качестве оправдания, но я повторяю, что ВАР не соответствует уровню Ла Лиги. Был принят целый ряд решений в пользу одного из наших соперников. Это не обвинение.

Мы просто просим, ​​чтобы протоколы ВАР были более понятными. Процедура не проходит должным образом и нуждается в пересмотре. В матче с "Вальядолидом" я увидел некоторые нарушения, которые упустил рефери", – сказал Жозеп Бартомеу.