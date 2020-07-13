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Президент Барсы: Был принят целый ряд судейских решений в пользу одного из наших соперников
Бартомеу считает, что ВАР не соответствует уровню Ла Лиги
Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал судейство в Ла Лиге.
"Мы не должны использовать это в качестве оправдания, но я повторяю, что ВАР не соответствует уровню Ла Лиги. Был принят целый ряд решений в пользу одного из наших соперников. Это не обвинение.
Мы просто просим, чтобы протоколы ВАР были более понятными. Процедура не проходит должным образом и нуждается в пересмотре. В матче с "Вальядолидом" я увидел некоторые нарушения, которые упустил рефери", – сказал Жозеп Бартомеу.
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Источник:TV3
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Комментарии (8)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
13.07.2020 в 18:28
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Krivbass6 (Кривой Рог)
13.07.2020 в 17:07
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oda1979 (Запорожье)
13.07.2020 в 17:01
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Лекарь (село Дарница)
13.07.2020 в 16:52
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Хулио Тебенадо (Барселона)
13.07.2020 в 17:04
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Хулио Тебенадо (Барселона)
13.07.2020 в 16:47
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
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Algrab (Костопiль)
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