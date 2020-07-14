Герой футбольного дня. Тибо Куртуа

Тибо Куртуа пропустил гол впервые за последние шесть поединков. Он прервал свою выдающуюся сухую серию, которая насчитывала более пятисот игровых минут и которая сделала бельгийца главным претендентом на трофей Саморы. Он не повторил рекорд "Реала" за сухими матчами, который принадлежит Франсиско Буйо (19 игр, у Куртуа – 18), хотя еще имеет возможность не только повторить, но и превзойти его. В конце концов, он снова пропустил мяч в сетку между ногами, дав возможность злым языкам посмеяться над манерой игры долговязого голкипера. Однако он, при этом, стал настоящим героем "Реала" в поединке с "Гранадой".

В первом тайме у него было мало работы. Лишь однажды пришлось вступить в игру, когда ударом головой под стойку целил Домингуш Дуарте. Зато во втором тайме Куртуа стал для команды, которая уменьшила темп почти до полной остановки, опорой и залогом победы. Он пропустил от Дарвина Мачиса ударом, после которого мяч пролетел между ног. Но он спасал во время ударов Азиза, Кортеса и других опасных атак "Гранады".

Для установления абсолютного рекорда "Реала" за сухими матчами в одном розыгрыше чемпионата Испании ему нужно не пропустить в двух заключительных турах. Для получения трофея Саморы достаточно, пожалуй, уже того, что сделано. Для подтверждения слов, которые Куртуа сказал во время карантинной паузы о своей команде, о "Барселоне" и итоге чемпионата, и за которые его распинали в испанской прессе, осталось добыть три очка в трех турах.

Тибо Куртуа и партнеры – в предвкушении.

А теперь – слово самому герою.

"Трофей Саморы? В прошлом году меня много критиковали в начале сезона. Но я показал, что могу удержать свои ворота на замке во многих матчах. Это важно, ведь в прошлом году мы пропустили намного больше голов, чем можем себе позволить. И это отразилось на турнирной таблице. Наша работа – коллективная, мы защищаемся и атакуем одиннадцатью игроками, но когда мне приходится вмешиваться лично, я это делаю".

В 2013-м он признавался лучшим вратарем Примеры в составе "Атлетико". В 2013-м и 2014-м выигрывал с этой командой трофей Саморы. Сейчас же бельгиец максимально близок к тому, чтобы стать героем и любимцем белой части Мадрида.