Испания
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Травмы мешают прогрессу: Барселона готова отдать Юмтити в аренду
А когда-то был твердым основным
Вероятно, что уже этим летом "Барселона" отпустит Самуэля Юмтити. Об этом передает Sport.es.
Француз большую часть сезона проводит в лазарете, успев сыграть лишь 18 матчей. Его место в основном составе занял Клеман Ленгле. Действующий чемпион Испании готов продать игрока, но может рассмотреть вариант аренды.
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С большой долей вероятности, Самуэль оптравится в Серию А. Сообщается, что интерес к нему проявляют "Лацио" и "Рома".
Ранее была информация, что также каталонцы хотят избавиться от Коутиньо.
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Инспектор ( )
14.07.2020 в 19:59
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