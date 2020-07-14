Травмы мешают прогрессу: Барселона готова отдать Юмтити в аренду

Вероятно, что уже этим летом "Барселона" отпустит Самуэля Юмтити. Об этом передает Sport.es.

Француз большую часть сезона проводит в лазарете, успев сыграть лишь 18 матчей. Его место в основном составе занял Клеман Ленгле. Действующий чемпион Испании готов продать игрока, но может рассмотреть вариант аренды.

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С большой долей вероятности, Самуэль оптравится в Серию А. Сообщается, что интерес к нему проявляют "Лацио" и "Рома".

Ранее была информация, что также каталонцы хотят избавиться от Коутиньо.