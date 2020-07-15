Реал - Вильярреал. Где и когда смотреть LIVE прямую трансляцию матча 37-го тура Ла Лиги

Главный матч сезона для мадридского "Реала". Если "Барселона" проиграет или сыграет вничью в параллельном поединке, мадридцы досрочно станут чемпионами даже при поражении от "Вильярерала", однако чтобы не зависеть от результата конкурента, команде Зидана нужно победить. К этому она и будет стремиться.

Матч 37-го тура Ла Лиги состоится 16-го июля 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Прямая видеотрансляция матча 37-го тура состоится на телеканале "Футбол 1". Также видео будет доступно на платформах Oll.tv, MEGOGO, Vodafone TV, Киевстар ТВ.

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