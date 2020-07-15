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Реал - Вильярреал. Где и когда смотреть LIVE прямую трансляцию матча 37-го тура Ла Лиги

Испания
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Реал - Вильярреал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.07.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Вильярреал. Где и когда смотреть LIVE прямую трансляцию матча 37-го тура Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Главный матч сезона для мадридского "Реала". Если "Барселона" проиграет или сыграет вничью в параллельном поединке, мадридцы досрочно станут чемпионами даже при поражении от "Вильярерала", однако чтобы не зависеть от результата конкурента, команде Зидана нужно победить. К этому она и будет стремиться.

Матч 37-го тура Ла Лиги состоится 16-го июля 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Прямая видеотрансляция матча 37-го тура состоится на телеканале "Футбол 1". Также видео будет доступно на платформах Oll.tv, MEGOGO, Vodafone TV, Киевстар ТВ.

Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча "Реал" - "Вильярреал"?

  • Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
  • Венгрия - Spíler Extra;
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania, Telekom Sport 2 Romania;
  • Испания - Movistar +.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Вильярреал Где смотреть футбол
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