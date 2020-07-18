Испания
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Севилья рассматривает вариант с подписанием Гетце
Клуб уже контактировал с немецким полузащитником
Sky Deutschland сообщает, что "Севилья" проявляет предметный интерес к экс-полузащитнику дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.
По информации источника, руководство испанского клуба уже вышло на контакт с немецким хавбеком.
К 28-летнему Марио также присматриваются "Милан", "Лацио" и мадридский "Атлетико".
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Источник:Sky Deutschland
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