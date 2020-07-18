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Севилья рассматривает вариант с подписанием Гетце

Испания
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Клуб уже контактировал с немецким полузащитником

Севилья рассматривает вариант с подписанием Гетце
Новина українською

Sky Deutschland сообщает, что "Севилья" проявляет предметный интерес к экс-полузащитнику дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.

По информации источника, руководство испанского клуба уже вышло на контакт с немецким хавбеком.

К 28-летнему Марио также присматриваются "Милан", "Лацио" и мадридский "Атлетико".

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В статье: Марио Гётце Севилья (Испания)
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Источник:
Sky Deutschland
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