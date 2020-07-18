Зидан: Реал выдал отличную концовку, но мы не должны преуменьшать достижения Барсы

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал результаты каталонской "Барселоны" в текущем сезоне Ла Лиги.

"Барса выиграла семь матчей, трижды сыграла вничью и проиграла лишь один раз.

У нас был отличный конец сезона, но мы не должны преуменьшать достижения "Барселоны", – рассказал Зидан.