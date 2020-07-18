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Зидан: Реал выдал отличную концовку, но мы не должны преуменьшать достижения Барсы
Наставник мадридцев поделился мыслями насчет показателей каталонцев
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал результаты каталонской "Барселоны" в текущем сезоне Ла Лиги.
"Барса выиграла семь матчей, трижды сыграла вничью и проиграла лишь один раз.
У нас был отличный конец сезона, но мы не должны преуменьшать достижения "Барселоны", – рассказал Зидан.
Напомним, "сливочные" в 37-м туре Ла Лиги обыграли "Вильярреал" и досрочно стали чемпионами Испании.
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Источник:realmadrid.com
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