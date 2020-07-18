  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Зидан: Реал выдал отличную концовку, но мы не должны преуменьшать достижения Барсы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зидан: Реал выдал отличную концовку, но мы не должны преуменьшать достижения Барсы

Испания
(1 голосов)

Наставник мадридцев поделился мыслями насчет показателей каталонцев

Зидан: Реал выдал отличную концовку, но мы не должны преуменьшать достижения Барсы
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал результаты каталонской "Барселоны" в текущем сезоне Ла Лиги.

"Барса выиграла семь матчей, трижды сыграла вничью и проиграла лишь один раз.

У нас был отличный конец сезона, но мы не должны преуменьшать достижения "Барселоны", – рассказал Зидан.

Читайте такжеЗидан: Мне нравится быть в Реале, но в футболе никогда не знаешь что произойдет

Напомним, "сливочные" в 37-м туре Ла Лиги обыграли "Вильярреал" и досрочно стали чемпионами Испании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
realmadrid.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...