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AS: Лунин вернется в Реал в следующем сезоне, Лука Зидан покидает команду
Минус один конкурент для Андрея
Французский голкипер Лука Зидан получил статус свободного агента. Об этом сообщает AS.
Сын легендарного француза провел последний сезон в "Расинге", но не сумел впечатлить "Реал". Было принято решение не продлевать с ним контракт.
Это хорошй сигнал для украинца Андрея Лунина. Испанский источник уверяет, что он вернется в Мадрид в следующем сезоне и станет сменщиком Тибо Куртуа.
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Сейчас Андрея защищает цвета "Овьедо". Его контракт с "Реалом" расчитан до лета 2024-го.
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Источник:AS
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