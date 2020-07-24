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AS: Лунин вернется в Реал в следующем сезоне, Лука Зидан покидает команду

Испания
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Минус один конкурент для Андрея

AS: Лунин вернется в Реал в следующем сезоне, Лука Зидан покидает команду
UA-Футбол
Новина українською

Французский голкипер Лука Зидан получил статус свободного агента. Об этом сообщает AS.

Сын легендарного француза провел последний сезон в "Расинге", но не сумел впечатлить "Реал". Было принято решение не продлевать с ним контракт.

Это хорошй сигнал для украинца Андрея Лунина. Испанский источник уверяет, что он вернется в Мадрид в следующем сезоне и станет сменщиком Тибо Куртуа.

Читайте такжеТрансфер Лунина как тенденция. За последние десять лет Реал потратил более 400 млн. на игроков до 21-го года

Сейчас Андрея защищает цвета "Овьедо". Его контракт с "Реалом" расчитан до лета 2024-го.

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В статье: Реал (Мадрид) Лука Зидан Андрей Лунин
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Источник:
AS
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