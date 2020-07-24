AS: Лунин вернется в Реал в следующем сезоне, Лука Зидан покидает команду

Французский голкипер Лука Зидан получил статус свободного агента. Об этом сообщает AS.

Сын легендарного француза провел последний сезон в "Расинге", но не сумел впечатлить "Реал". Было принято решение не продлевать с ним контракт.

Это хорошй сигнал для украинца Андрея Лунина. Испанский источник уверяет, что он вернется в Мадрид в следующем сезоне и станет сменщиком Тибо Куртуа.

Сейчас Андрея защищает цвета "Овьедо". Его контракт с "Реалом" расчитан до лета 2024-го.