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Президент Барселоны раскритиковал Артура за неуважение к клубу

Испания
(1 голосов)

Бразилец отказался участвовать в ЛЧ за "блаугранас"

Президент Барселоны раскритиковал Артура за неуважение к клубу
Новина українською

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу высказался о ситуации с полузащитником Артуром Мело. Ранее хавбек улетел в Бразилию, после чего отказался возвращаться и играть в Лиге чемпионов.

Напомним, "Барса" договорилась с "Ювентусом" об обмене Артура Мело на Миралема Пьянича по окончанию сезона. Судя по всему, бразилец мыслями уже в Турине.

"То, что сделал Артур, — это отсутствие уважения к одноклубникам, потому что команда хочет преуспеть в Лиге чемпионов, а также к клубу. Нет логики, что перед важным турниром игрок решает устраниться. Такой поступок ничем не оправдан и совершенно непонятен.

Мы договорились, что до конца Лиги чемпионов он будет и дальше играть за "Барселону". Он футболист, играющий определенную роль в команде и может помочь нам. Но он не явился после небольших каникул. Это недопустимый акт недисциплинированности. И именно поэтому мы начали расследование, потому что нет никаких аргументов, оправдывающих его отсутствие. Он позвонил и сказал: "Я не вернусь, останусь в Бразилии". Это его решение. Никто не давал ему разрешения", — сказал Бартмеу в интервью Sport.es.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" сыграет против "Наполи". Встреча состоится 8 августа. В первом матче была зафиксирована ничья (1:1).

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В статье: Барселона Жозеп Бартомеу Артур Мело
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Комментарии (2)
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Astor Astor (Одесса)
02.08.2020 в 11:04
Сами избавились от игрока, а теперь еще бочку на него катят? До чего же прогнило все за последние несколько лет в Барсе...
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Alex.696 (Немирів)
02.08.2020 в 10:43
Ну да, а нещодавна піар кампанія - то була повага?
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