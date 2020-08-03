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Экс-защитник Барселоны советует клубу стать менее зависимым от Месси

Испания
(1 голосов)

Это очень логично

Экс-защитник Барселоны советует клубу стать менее зависимым от Месси
UA-Футбол
Новина українською

Альберт Феррер, который в свое время играл за "Барселону", обсудил роль Лео Месси в каталонской команде.

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"Лео хочет выиграть все - чемпионат Испании, кубок, Лигу Чемпионов. Он любит "Барселону" и мне кажется, что останется здесь до конца своей карьеры.

Я не знаю в мире ни одной команды, которая была бы настолько сильно зависима от одного футболиста. "Барсе" нужно попытаться стать менее зависимой. Да, Лео все еще лучший в мире, но и другие игроки должны играть чаще. В команде есть несколько хороших вариантов. Например, Ансу Фати", - цитирует Феррера Goal.

Контракт аргентинца с "Барселоной" истекает в 2021-м году. Его уже ждет "Интер".

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В статье: Лионель Месси Барселона Альберт Феррер
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
03.08.2020 в 23:46
Много игроков хорошо играли рядом с Месси. Неймар, Суарес, Вилья, Педро, Анри, Это’о, Роналдиньо. Моё мнение, что проблема в самих «сцикливых» игроках и тренерах, а не Месси.
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