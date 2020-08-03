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Экс-защитник Барселоны советует клубу стать менее зависимым от Месси
Это очень логично
Альберт Феррер, который в свое время играл за "Барселону", обсудил роль Лео Месси в каталонской команде.
"Лео хочет выиграть все - чемпионат Испании, кубок, Лигу Чемпионов. Он любит "Барселону" и мне кажется, что останется здесь до конца своей карьеры.
Я не знаю в мире ни одной команды, которая была бы настолько сильно зависима от одного футболиста. "Барсе" нужно попытаться стать менее зависимой. Да, Лео все еще лучший в мире, но и другие игроки должны играть чаще. В команде есть несколько хороших вариантов. Например, Ансу Фати", - цитирует Феррера Goal.
Контракт аргентинца с "Барселоной" истекает в 2021-м году. Его уже