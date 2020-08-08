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Винисиус разочарован игровым временем в Реале. За ситуацией следит ПСЖ

Испания
(1 голосов)

Бразилец рассчитывал получить больше практики после рестарта

Винисиус разочарован игровым временем в Реале. За ситуацией следит ПСЖ
Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор недоволен своим положеним в стане "сливочных".

Испанское издание Marca сообщает, что бразильца не устроило то игровое время, которое он получил в матчах 1/8 Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" - Винисиус провел в первой встрече 75 минут, а во вчерашнем поединке против "горожан" даже не появился на поле.

20-летний игрок рассчитывал чаще выходить на поле, после паузы, которую вызвала пандемия COVID-19. Но в итоге, после рестарта бразилец вышел в стартовом составе лишь в четырех матчах, а восемь поединков начал на скамейке запасных.

По информации источника, за ситуацией с игроком следит руководство "ПСЖ". В трансфере лично заинтересован спортивный директор парижан Леонардо.

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В статье: Леонардо Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Marca
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
08.08.2020 в 21:53
Продайте его за дорого. Тупой бегунок.
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