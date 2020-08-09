Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команда выдающихся талантов, которая добыла только олимпийское золото
28 лет назад сборная Испании стала олимпийским чемпионом по футболу. Ни до, ни после эта вершина ей не покорялась
Вся история "Ла Рохи" - это три части успеха. Первая - это победа на чемпионате Европы 1964 года дома. Интересное поколение после натурализованных Ди Стефано, Сантамарии и Пушкаша и с первым выдающимся Луисом Суаресом в мире футбола. Его вспоминают, и все же нечасто. Времена начала континентального первенства тогда не давали слишком высокой оценки тому трофею. Также тень диктатуры каудильо Франко была плохим комментарием к тому успеху, хотя финальный турнир четырех команд тогда не был обозначен клеймом "домашнего" судейства, как чемпионат мира 1978-го года, и даже туманом сомнений в справедливости определенных результатов, как чемпионат мира 1966-го.
Победа же на олимпийском турнире 1992 особая для Испании по многим причинам. Золото таких соревнований еще с 1952-го было очень сомнительным, разве что страны соцлагеря возили достаточно солидные команды. Но после олимпийского кризиса 1980-1984 в Сеуле 1988 собрался прекрасный футбольный коллоквиум и вновь интерес к популярнейшей игре планеты именно на Играх вырос.
Олимпиада же 1992 еще и происходила в особое время. За два года до этого произошло падения Берлинской стены, за год развалилась Империя зла под названием СССР, затем в глубины межэтнической резни начала опускаться СФРЮ, более известная как просто Югославия. Мир менялся очень быстро. В начале 1992-го был подписан Маастрихтский договор, создавший современный Европейский Союз.
Невероятным и рушащим все представления о табелях про ранги стал и прошлогодний Чемпионат Европы, который выиграла Дания, которая к турниру не готовилась, не должна была там выступать, если бы не Балканская война.
На футбольном же турнире Олимпиады было весело, несмотря на отсутствие Франции, Германия, Бразилии и Аргентины. Было куча игроков, которые станут выдающимися фигурами Мундиаля 1994.
Испания того созыва впоследствии окажется удивительно талантливой командой. Ее доверили кантабрийцу Висенте Мейре, бывшему игроку "Реала" времен мульти-побед в Кубке Европейских Чемпионов. Однако в главном из королевских клубов он был игроком ротации, серым бойцом на всякий случай. Аналогично сложилась и его тренерская карьера, в которой есть только один успех - золото Олимпиады. Он в 1991-м принял из рук упомянутого ранее Луиса "Архитектора" Суареса сборную Испании, однако исправить ситуацию в отборе к Евро-92 не смог, поэтому передал национальную команду Хавьеру Клементе. Тот, по мнению руководства федерации, и должен был возглавить олимпийскую команду на домашних Играх. Клементе же совсем не нравилось после июньского назначения и перед квалификацией к Мундиалю 1994, когда в группе было три сильных конкурента (Ирландия, Дания и Северная Ирландия), выступать на домашних Играх с максимальной ответственностью. Поэтому Висенте Мейра должен был принять это бремя на себя.
Игровой же материал у него был прекрасный. Несмотря на то, что турнир проходил в Барселоне, игроков из этого региона в команде было двое - Альберт Феррер и Пеп Гвардиола. С Мадрида же вызвали шестерых.
Группу "Ла Роха" преодолела очень легко, тем более, Египет и Катар точно не были соперника ее уровня, а очень крутая по составу Колумбия сыграла фантастически плохо и заняла последнее место в квартете.
Немного пришлось помучиться с Италией в четвертьфинале, а вот дальше Гану, традиционно сильную на всех молодежных турнирах (тогда на Олимпиаде играли футболисты не старше 21 года) победили спокойно. Кстати, все матчи до финала испанцы провели в Валенсии на стадионе "Луис Касанова", нам более известный как "Месталья".
Финал же проходил на "Камп Ноу" в присутствии 95 000 болельщиков. Соперник, сборная Польши, именно тогда был удивительно сильным. В дальнейшем большой карьеры те игроки не сделали, однако как команда на Играх они производили мощное впечатление, особенно 20-летний форвард Марек Юсковяк.
Испания отыгрывалась и вела в счете, в конце матча на табло светились 2:2. Тогда "Чапи" Феррер подал с углового, Луис Энрике сумел пробить, однако соперник блокировал, а на добивании был Кико Нарваес. Его гол стал золотым. Забава в том, что весь турнир "Kiko" провел с надписью на спине "Quico" (читается одинаково). Команда же в Испании была действительно крутая и есть определенная историческая несправедливость в том, что на уровне чемпионатов мира и Европы она ничего не выиграла.
В резерве сидел крутой вратарь Канисарес. Крутые карьеры были у Феррера, Амависка, Абелардо, Манхарина, Кико. Хорошие - у Ласы, Солосабаля, Лопеса, Гименеса, Солера. Полноценными звездами мирового уровня стали Гвардиола и Луис Энрике, впоследствии - крутыми тренерами. В честь Алфонсо Переса уже давно носит название стадион "Хетафе".
Из героев той кампании, тех, кто сыграл важную роль, разве что Рафаэл Бергес остался в тени. Хотя за "Сельту" поиграл немало.
Вся эта компания восьмого августа получила высшие награды Игр, а за день на торжественной церемонии закрытия Олимпиады слушала "Amigos Para Siempre" ("Друзья навсегда") в исполнении Сары Брайтман и Хосе Каррераса. Недавно о той команде без контекста победы вспомнил Сантьяго Канисарес. По словам бывшего вратаря, есть чат в одной из соцсетей всех олимпийских чемпионов 1992. Всех, кроме Пепа Гвардиолы. Сложные отношения.