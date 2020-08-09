Команда выдающихся талантов, которая добыла только олимпийское золото

Вся история "Ла Рохи" - это три части успеха. Первая - это победа на чемпионате Европы 1964 года дома. Интересное поколение после натурализованных Ди Стефано, Сантамарии и Пушкаша и с первым выдающимся Луисом Суаресом в мире футбола. Его вспоминают, и все же нечасто. Времена начала континентального первенства тогда не давали слишком высокой оценки тому трофею. Также тень диктатуры каудильо Франко была плохим комментарием к тому успеху, хотя финальный турнир четырех команд тогда не был обозначен клеймом "домашнего" судейства, как чемпионат мира 1978-го года, и даже туманом сомнений в справедливости определенных результатов, как чемпионат мира 1966-го.

Победа же на олимпийском турнире 1992 особая для Испании по многим причинам. Золото таких соревнований еще с 1952-го было очень сомнительным, разве что страны соцлагеря возили достаточно солидные команды. Но после олимпийского кризиса 1980-1984 в Сеуле 1988 собрался прекрасный футбольный коллоквиум и вновь интерес к популярнейшей игре планеты именно на Играх вырос.

Олимпиада же 1992 еще и происходила в особое время. За два года до этого произошло падения Берлинской стены, за год развалилась Империя зла под названием СССР, затем в глубины межэтнической резни начала опускаться СФРЮ, более известная как просто Югославия. Мир менялся очень быстро. В начале 1992-го был подписан Маастрихтский договор, создавший современный Европейский Союз.

Невероятным и рушащим все представления о табелях про ранги стал и прошлогодний Чемпионат Европы, который выиграла Дания, которая к турниру не готовилась, не должна была там выступать, если бы не Балканская война.

На футбольном же турнире Олимпиады было весело, несмотря на отсутствие Франции, Германия, Бразилии и Аргентины. Было куча игроков, которые станут выдающимися фигурами Мундиаля 1994.

Испания того созыва впоследствии окажется удивительно талантливой командой. Ее доверили кантабрийцу Висенте Мейре, бывшему игроку "Реала" времен мульти-побед в Кубке Европейских Чемпионов. Однако в главном из королевских клубов он был игроком ротации, серым бойцом на всякий случай. Аналогично сложилась и его тренерская карьера, в которой есть только один успех - золото Олимпиады. Он в 1991-м принял из рук упомянутого ранее Луиса "Архитектора" Суареса сборную Испании, однако исправить ситуацию в отборе к Евро-92 не смог, поэтому передал национальную команду Хавьеру Клементе. Тот, по мнению руководства федерации, и должен был возглавить олимпийскую команду на домашних Играх. Клементе же совсем не нравилось после июньского назначения и перед квалификацией к Мундиалю 1994, когда в группе было три сильных конкурента (Ирландия, Дания и Северная Ирландия), выступать на домашних Играх с максимальной ответственностью. Поэтому Висенте Мейра должен был принять это бремя на себя.

Игровой же материал у него был прекрасный. Несмотря на то, что турнир проходил в Барселоне, игроков из этого региона в команде было двое - Альберт Феррер и Пеп Гвардиола. С Мадрида же вызвали шестерых.

Группу "Ла Роха" преодолела очень легко, тем более, Египет и Катар точно не были соперника ее уровня, а очень крутая по составу Колумбия сыграла фантастически плохо и заняла последнее место в квартете.

Немного пришлось помучиться с Италией в четвертьфинале, а вот дальше Гану, традиционно сильную на всех молодежных турнирах (тогда на Олимпиаде играли футболисты не старше 21 года) победили спокойно. Кстати, все матчи до финала испанцы провели в Валенсии на стадионе "Луис Касанова", нам более известный как "Месталья".

Финал же проходил на "Камп Ноу" в присутствии 95 000 болельщиков. Соперник, сборная Польши, именно тогда был удивительно сильным. В дальнейшем большой карьеры те игроки не сделали, однако как команда на Играх они производили мощное впечатление, особенно 20-летний форвард Марек Юсковяк.

Испания отыгрывалась и вела в счете, в конце матча на табло светились 2:2. Тогда "Чапи" Феррер подал с углового, Луис Энрике сумел пробить, однако соперник блокировал, а на добивании был Кико Нарваес. Его гол стал золотым. Забава в том, что весь турнир "Kiko" провел с надписью на спине "Quico" (читается одинаково). Команда же в Испании была действительно крутая и есть определенная историческая несправедливость в том, что на уровне чемпионатов мира и Европы она ничего не выиграла.

В резерве сидел крутой вратарь Канисарес. Крутые карьеры были у Феррера, Амависка, Абелардо, Манхарина, Кико. Хорошие - у Ласы, Солосабаля, Лопеса, Гименеса, Солера. Полноценными звездами мирового уровня стали Гвардиола и Луис Энрике, впоследствии - крутыми тренерами. В честь Алфонсо Переса уже давно носит название стадион "Хетафе".

Из героев той кампании, тех, кто сыграл важную роль, разве что Рафаэл Бергес остался в тени. Хотя за "Сельту" поиграл немало.

Вся эта компания восьмого августа получила высшие награды Игр, а за день на торжественной церемонии закрытия Олимпиады слушала "Amigos Para Siempre" ("Друзья навсегда") в исполнении Сары Брайтман и Хосе Каррераса. Недавно о той команде без контекста победы вспомнил Сантьяго Канисарес. По словам бывшего вратаря, есть чат в одной из соцсетей всех олимпийских чемпионов 1992. Всех, кроме Пепа Гвардиолы. Сложные отношения.

Сборная Испании победитель футбольного турнира Олимпиады 1992