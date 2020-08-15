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Почеттино - главный кандидат на пост тренера Барсы. Вариант с Хави исключен
Среди других кандидатов: Куман, Аллегри и Анри
Diario Sport сообщает, что бывший наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино является главным кандидатом на пост главного тренера каталонской "Барселоны".
По мнению президента "сине-гранатовых" Жозепа Бартомеу, именно аргентинский специалист сможет провести смену поколений в рядах "Барсы". Кандидатуру Почеттино также одобрил капитан "блауграны" Лионель Месси.
По информации источника, руководство "Барселоны" уже предложило Маурисио контракт по схеме 1+1.
В списке потенциальных новых тренеров "Барсы" также фигурируют такие имена, как Рональд Куман, Массимилиано Аллегри и Тьерри Анри. Сценарий с приглашением на пост наставника Хави исключен - экс-полузащитник каталонцев, а ныне тренер "Аль-Садда" не хочет сейчас переходить в "Барселону".