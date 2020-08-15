Почеттино - главный кандидат на пост тренера Барсы. Вариант с Хави исключен

Важен не только тренер, но и понимание того что попытки играть в старую модель красивых выходов через пас даже в сложных ситуациях-это не с Де Йонгами. То что делали мастера эпохи Хави останется их наследием, Хворостовского не мог исполнять Киркоров. Вчера эти жалкие попытки с помощью пасиков-перепасиков отделаться от Баварии вызывали смех. В итоге пуделек раздразнил и так голодного питбуля. Так как драли вчера Барсу не драли никого в ЛЧ уже давно, это были бойцы разных категорий. Так что нужно менять фундаментальные вещи в обязательном порядке.