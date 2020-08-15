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Почеттино - главный кандидат на пост тренера Барсы. Вариант с Хави исключен

Испания
(1 голосов)

Среди других кандидатов: Куман, Аллегри и Анри

Почеттино - главный кандидат на пост тренера Барсы. Вариант с Хави исключен
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Diario Sport сообщает, что бывший наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино является главным кандидатом на пост главного тренера каталонской "Барселоны".

По мнению президента "сине-гранатовых" Жозепа Бартомеу, именно аргентинский специалист сможет провести смену поколений в рядах "Барсы". Кандидатуру Почеттино также одобрил капитан "блауграны" Лионель Месси.

По информации источника, руководство "Барселоны" уже предложило Маурисио контракт по схеме 1+1.

В списке потенциальных новых тренеров "Барсы" также фигурируют такие имена, как Рональд Куман, Массимилиано Аллегри и Тьерри Анри. Сценарий с приглашением на пост наставника Хави исключен - экс-полузащитник каталонцев, а ныне тренер "Аль-Садда" не хочет сейчас переходить в "Барселону".

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В статье: Лионель Месси Массимилиано Аллегри Тьерри Анри Рональд Куман Барселона Маурисио Почеттино Хави Жозеп Бартомеу
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Источник:
Diario Sport
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Комментарии (36)
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hardcorepwnz (Украина)
15.08.2020 в 19:53
Ну главное что Месси одобрил.
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+1
-1
Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 19:46
Дарья олениха снова наставила 148 смайлов)))..у человека вторй день истерика)))
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+1
-2
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Dany_Red (Харьков)
15.08.2020 в 19:54
Ты смотри в окно случайно не выйди на радостях, а то, судя по твоему психологическому состоянию, я этого не исключаю.. вчера оргазмировал пол ночи и трясся и сегодня, смотрю, тебя ещё держит... Протри телефон от слюны и спермы и приляг отдохни.. береги себя
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+1
-3
Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 19:59
Вчера,без вас тупорылых глоров фуфлоны все енормально общались,но где появляетесь вы,там сразу срач
+2
0
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Инспектор ( )
15.08.2020 в 19:37
....Кандидатуру Почеттино также одобрил капитан "блауграны" Лионель Месси....До тех пор пока игроки будут " одобрять ", ничего хорошего не будет
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+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.08.2020 в 19:39
Спасибо за юмор. очень смешно...
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0
-3
Algrab (Костопiль)
15.08.2020 в 19:41
оленю:2-8, прийняв?
+2
-1
Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 19:41
Стадия отрицания прошла,началась новая стадия шизофрении
+2
-1
Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 19:25
Так что ,меське вручили Золотой Дилдо после вчерашней фиерии или нет?..
Ответить
+2
-4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.08.2020 в 19:30
толя фуфлыжник. Тебе его в рот затолкали. Только не золотой... Бомжатский был дилдо...
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+2
-3
Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 19:32
ахаха..8-2..обтекай ,клоун
+2
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.08.2020 в 19:38
ахаха. лысый дурак....обтекай ,клоун
+1
-3
Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 19:40
Не забудь выложить новость,и прокомментировать,когда меське Золотой Дилдо вручат))..мы все очень будем ждать
0
-3
Algrab (Костопiль)
15.08.2020 в 19:41
оленю:2-8, прийняв?
+2
-2
Po4eson (Одесса)
15.08.2020 в 19:55
Та не трави канадскую дурилку. Там и так истерика. Поди знай куда шизофрения стрельнет.
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0
0
Trztrqtr (Украина)
15.08.2020 в 19:13
Важен не только тренер, но и понимание того что попытки играть в старую модель красивых выходов через пас даже в сложных ситуациях-это не с Де Йонгами. То что делали мастера эпохи Хави останется их наследием, Хворостовского не мог исполнять Киркоров. Вчера эти жалкие попытки с помощью пасиков-перепасиков отделаться от Баварии вызывали смех. В итоге пуделек раздразнил и так голодного питбуля. Так как драли вчера Барсу не драли никого в ЛЧ уже давно, это были бойцы разных категорий. Так что нужно менять фундаментальные вещи в обязательном порядке.
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
15.08.2020 в 19:01
А як же заяви, які публікували раніше ЗМІ? Щось... Я тренував Еспаньол і тому Барселона "одвічний ворог" Чи то так журналісти накрутили... Що і зараз, коли приписують "Мессі керування всіма процесами на планеті"
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+3
-2
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MES QUE UN CLUB
15.08.2020 в 19:32
Сейчас некогда выяснять кто и что сказал. Надо команду из @опы вытаскивать, но сначала надо геморрой-Бартомеу удалить.
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.08.2020 в 19:37
Привет, друг. Там же демократия... Сейчас и аж до января 2021 года Бартомеу можно убрать только физически. Ну или, если кулес устроят ему такой перформанс, что он объявит досрочные выборы.
+1
-1
Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 19:42
Петух в курятнике тебе друг..ахаха
+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.08.2020 в 19:34
Если быть более точным, то из ведущих игроков Барсы Месси и ещё часть за Почеттино, а Пике и ещё пару - против... Не факт, что назначат аргентинца...
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.08.2020 в 18:58
Кстати, интересная история вскрылась с этим молодым парнем - Альфонсо Дэвисом. Когда тот играл за "Орландо Сити" в МЛС Христо Стоичков неоднократно обращался к Бартомеу с просьбо посмотреть игрока и подписать. Ответ Бартомеу был таким - "Он канадец и он мне не нравится".. В итоге его купила Бавария за 10 млн. евро...
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+2
-6
Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 19:26
8-2..обтекай
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+1
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.08.2020 в 19:32
0-3, 2-6, 0-4, 0-1, 0-5, 3-4... И это только на Бернабеу в последнем десятилетии.. Так что, глотай уверенно и не поперхнись, лысый...
+1
-3
Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 19:35
8-2..это рекорд всем рекордам..только великий клуб может позволить себе всосать с таким счетом,которого за всю историю КЕ и ЛЧ не было ,и не будет...запиши золотыми буквами этот знаменательный день Великого Рекорда
+2
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.08.2020 в 19:58
Толя дурачок... В истории великой Барселоны было 15-2 против Реала.. Не плачь, болезненный...
0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.08.2020 в 18:50
Как всегда, фанаты Реала в редакции уа-футбол перекручивают инфу про великую Барселону, придавая теме негативный оттенок. Под фантазиями автора - "Месси одобрил", нужно понимать следующее. Цитирую из трёх испанских источников - "РАЗДЕВАЛКА Барселоны кандидатуру Почеттино одобрила"...Понимаю, что фанатам Реала очень трудно улавливать причинно-следственные связи и делать правильные выводы, ну не дано им, поэтому уточняю. Под словом "РАЗДЕВАЛКА" имеется в виду и тот игрок, который завоевал для великой Барселоны 34 трофея.
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+2
-6
Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 19:26
8-2..
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+1
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.08.2020 в 19:33
0-3, 2-6, 0-4, 0-1, 0-5, 3-4... И это только на Бернабеу в последнем десятилетии.. Так что, глотай уверенно и не поперхнись, лысый...
+1
-2
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Инспектор ( )
15.08.2020 в 19:33
В одиночку завоевал?
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+3
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.08.2020 в 19:38
да.
0
-1
Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 19:38
Да,вчера вот 35 трофей завоевал-Золотой Дилдо
+2
-1
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Инспектор ( )
15.08.2020 в 19:39
Вот это да. А везде пишут что футбол коллективная игра...
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+1
-2
Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 19:40
Так вчера таки поимели коллективно фуфлону
+1
-2
Algrab (Костопiль)
15.08.2020 в 19:46
оленю:2-8, прийняв?
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0
-2
kalan-86 (Анкара)
15.08.2020 в 18:41
Ну если они совсем там извращенцы, то конечно можно и Анри пригласить :) Но почему-то это уже звучит как анекдот «кандидатуру Почеттино одобрил Месси»... Если его таки назначат, первым же делом ему следует отправить Пике к Шакире , а Месси к его мастифу, и строить новую Барсу без одобрения всезнающего и великого малыша.
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+1
-3


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