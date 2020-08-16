Замена для Парти? Атлетико готов заплатить 40 млн за Аллана

"Атлетико" готов выложить 40 миллионов евро ради подписания разрушителя "Наполи" Аллана.

По информации Marca, "матрасники" являются фаворитами на подписание 29-летнего бразильца, который перестал быть ключевым игроком при Дженнаро Гаттузо. Контракт Аллана с "партенопейцами" действует до 2023 года.

На игрока также претендуют "ПСЖ" и "Эвертон", в котором трудится экс-менеджер Аллана Карло Анчелотти.

Бразилец может заменить в клубе Томаса Парти, которого сватают в "Арсенал".