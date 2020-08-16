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Замена для Парти? Атлетико готов заплатить 40 млн за Аллана

Испания
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"Матрасники" ищут усиление в центр поля

Замена для Парти? Атлетико готов заплатить 40 млн за Аллана
Новина українською

"Атлетико" готов выложить 40 миллионов евро ради подписания разрушителя "Наполи" Аллана.

По информации Marca, "матрасники" являются фаворитами на подписание 29-летнего бразильца, который перестал быть ключевым игроком при Дженнаро Гаттузо. Контракт Аллана с "партенопейцами" действует до 2023 года.

На игрока также претендуют "ПСЖ" и "Эвертон", в котором трудится экс-менеджер Аллана Карло Анчелотти.

Бразилец может заменить в клубе Томаса Парти, которого сватают в "Арсенал".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Наполи (Неаполь) Аллан
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