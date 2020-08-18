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Боссы Лацио крайне недовольны тем фактом, что Реал Сосьедад украл у них из-под носа Давида Силву

Испания
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"Орлы" в ярости

Боссы Лацио крайне недовольны тем фактом, что Реал Сосьедад украл у них из-под носа Давида Силву
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Руководство "Лацио" осталось очень недовольно из-за того, что испанский полузащитник Давид Силва перешел в "Реал Сосьедад", как сообщают Football Italia и Goal.com.

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По информации источников, "Лацио" дал испанцу время на принятие решения, однако в последние несколько дней Силва не отвечал на звонки, а о переходе в "Реал Сосьедад" римляне узнали из СМИ. Интересно, что с "орлами" Давид мог подписать более выгодный контракт. Журналист Фабрицио Романо отметил:

"Сосьедад" украл трансфер Давида Силвы. У "Лацио" была полная договоренность о трехлетнем соглашении и назначенный в Риме медосмотр. "Сосьедад" тайно связался с игроком, итальянцы в ярости. Переход состоялся".

Интересно, что почти сразу после объявления о трансфере веб-сайт "Сосьедада" упал и был недоступен для пользователей. Напомним, воспитанник "Валенсии" отыграл на "Этихаде" 10 лет (309 матчей и 60 мячей). За это время Силва четырежды выигрывал АПЛ и дважды становился обладателем Кубка страны.

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В статье: Давид Сильва Давид Силва Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лацио (Рим) Манчестер Сити Реал Сосьедад
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Источник:
Goal.com

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