Боссы Лацио крайне недовольны тем фактом, что Реал Сосьедад украл у них из-под носа Давида Силву

Руководство "Лацио" осталось очень недовольно из-за того, что испанский полузащитник Давид Силва перешел в "Реал Сосьедад", как сообщают Football Italia и Goal.com.

По информации источников, "Лацио" дал испанцу время на принятие решения, однако в последние несколько дней Силва не отвечал на звонки, а о переходе в "Реал Сосьедад" римляне узнали из СМИ. Интересно, что с "орлами" Давид мог подписать более выгодный контракт. Журналист Фабрицио Романо отметил:

Real Sociedad hijacked David Silva deal! Lazio had a total agreement on a three three years contract and medicals scheduled in Rome. Real Sociedad contacted him secretly. Lazio are furious. Done deal. ???????? #transfers