Куман хочет видеть в Барселоне экс-подопечного и готов отпустить нападающего в Турин

"Барселона" хочет расстаться с уругвайским нападающим Луисом Суаресом – об этом сообщает журналист Жота Жорди. По информации источника, руководство сообщило 33-летнему форварду, что он покинет Каталонию.

Как стало известно TuttoMercatoWeb, на Суареса уже претендует "Ювентус" – туринцы предлагают страйкеру контракт на 2 года. В текущем сезоне Луис забил 16 голов в 28 матчах в Ла Лиге.

????????EXCLUSIVA de @jotajordi13????????



"El BARÇA le ha dicho a LUIS SUÁREZ que se VAYA".#ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/OPasU1JKT2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 20, 2020

В то же время, главный тренер команды Рональд Куман заинтересован в подписании полузащитника "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдума. Как сообщает AD, Джинни не сумел договориться с "красными" о продлении контракта, который действителен еще год.

Куман призывает соотечественника и экс-подопечного по "Заводному Апельсину" присоединиться к нему в "Барселоне".