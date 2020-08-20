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Куман хочет видеть в Барселоне экс-подопечного и готов отпустить нападающего в Турин

Испания
(2 голосов)

Минус форвард, плюс хавбек

Куман хочет видеть в Барселоне экс-подопечного и готов отпустить нападающего в Турин
Новина українською

"Барселона" хочет расстаться с уругвайским нападающим Луисом Суаресом – об этом сообщает журналист Жота Жорди. По информации источника, руководство сообщило 33-летнему форварду, что он покинет Каталонию.

Как стало известно TuttoMercatoWeb, на Суареса уже претендует "Ювентус" – туринцы предлагают страйкеру контракт на 2 года. В текущем сезоне Луис забил 16 голов в 28 матчах в Ла Лиге.

В то же время, главный тренер команды Рональд Куман заинтересован в подписании полузащитника "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдума. Как сообщает AD, Джинни не сумел договориться с "красными" о продлении контракта, который действителен еще год.

Куман призывает соотечественника и экс-подопечного по "Заводному Апельсину" присоединиться к нему в "Барселоне".

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В статье: Луис Суарес Рональд Куман Барселона Ювентус (Италия) Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
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Комментарии (5)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.08.2020 в 11:27
А тем временем, новостей о великой Барселоны, как с телеграфной ленты. Одна заменяет другую... И это интересно... И в то же время нет ни одной новости из мадридской застойной помойки... А, как известно, тишина бывает только на кладбище.....Поздравляю вас, глупые мадридасы...
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0
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.08.2020 в 11:52
Алень, помойка застойная это сейчас FCPS, а новости про нее сейчас идут, потому что после того позора с неё будут ещё долго ржать, и с его тупового руководства, и с пенсионеров- игроков, и с "лидера-аутиста", ну и с тебя, дурень. А а Королевском Клубе все тихо-спокойно, всё довольны сезоном, отдыхают. Ну, и тоже ржут с Андорры-Барселоны
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+2
0
simply_the_best (Львов)
20.08.2020 в 11:59
А Барселона уже снова великая? Т.е. результаты, трофеи и сама игра для величия- это непринципиально?
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+1
0
Dr. House (Подолье)
20.08.2020 в 11:12
Куман идёт путём Ван Гала: собирает в кучу голландцев. Де Йонг уже есть, теперь Вейналдум. Кто следующий? Депай? Ван Беек? До чего довела голландизация Ван Гала мы все с удовольствием помним))). 0:7 от великого тогда Динамо
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+3
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
20.08.2020 в 11:02
Я так зрозумів, що продадуть гравців, які виглядають на футбольному полі краще аніж Мессі, щоб побудувати довкола нього нову командущоб Мессі знов був кращим
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+4
-1


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