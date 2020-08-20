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Куман хочет видеть в Барселоне экс-подопечного и готов отпустить нападающего в Турин
Минус форвард, плюс хавбек
"Барселона" хочет расстаться с уругвайским нападающим Луисом Суаресом – об этом сообщает журналист Жота Жорди. По информации источника, руководство сообщило 33-летнему форварду, что он покинет Каталонию.
Как стало известно TuttoMercatoWeb, на Суареса уже претендует "Ювентус" – туринцы предлагают страйкеру контракт на 2 года. В текущем сезоне Луис забил 16 голов в 28 матчах в Ла Лиге.
????????EXCLUSIVA de @jotajordi13????????— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 20, 2020
"El BARÇA le ha dicho a LUIS SUÁREZ que se VAYA".#ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/OPasU1JKT2
В то же время, главный тренер команды Рональд Куман заинтересован в подписании полузащитника "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдума. Как сообщает AD, Джинни не сумел договориться с "красными" о продлении контракта, который действителен еще год.
Куман призывает соотечественника и экс-подопечного по "Заводному Апельсину" присоединиться к нему в "Барселоне".
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