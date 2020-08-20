  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Луис Энрике: Кризис в Барселоне? У всех великих команд бывают тяжелые моменты
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Энрике: Кризис в Барселоне? У всех великих команд бывают тяжелые моменты

Испания
(1 голосов)

Главное, чтобы это не затягивалось

Луис Энрике: Кризис в Барселоне? У всех великих команд бывают тяжелые моменты
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал тяжелый сезон в исполнении "Барселоны".

"Такое случается с любыми великими командами. Уверен, что они будут продолжать выигрывать титулы. Правда не скажу, когда именно это будет.

Останется ли Месси? Я не знаю, на такой вопрос ответит только Месси", - приводит слова Энрике Marca.

Читайте такжеНовый тренер Барселоны назвал Месси лучшим в мире и выразил надежду, что он останется в клубе

Отметим, что сегодня Луис презентовал состав сборной Испании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Луис Энрике
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Говард (землянин)
20.08.2020 в 20:10
Бла-бла-бла.. Причём здесь блъ тяжёлые моменты? Просто не у всех великих команд бывает такое количество хитросделанных жидов в руководстве, как в Барсе.
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
20.08.2020 в 19:46
Молодец,все верно. Без воплей и соплей
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...