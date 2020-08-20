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Луис Энрике: Кризис в Барселоне? У всех великих команд бывают тяжелые моменты
Главное, чтобы это не затягивалось
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал тяжелый сезон в исполнении "Барселоны".
"Такое случается с любыми великими командами. Уверен, что они будут продолжать выигрывать титулы. Правда не скажу, когда именно это будет.
Останется ли Месси? Я не знаю, на такой вопрос ответит только Месси", - приводит слова Энрике Marca.
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Отметим, что сегодня Луис презентовал
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Комментарии (2)
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Говард (землянин)
20.08.2020 в 20:10
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Инспектор ( )
20.08.2020 в 19:46
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