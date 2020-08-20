Луис Энрике: Кризис в Барселоне? У всех великих команд бывают тяжелые моменты

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал тяжелый сезон в исполнении "Барселоны".

"Такое случается с любыми великими командами. Уверен, что они будут продолжать выигрывать титулы. Правда не скажу, когда именно это будет.

Останется ли Месси? Я не знаю, на такой вопрос ответит только Месси", - приводит слова Энрике Marca.

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