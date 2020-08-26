Манчестер Сити намерен включить в контракт Месси пункт о переходе в Нью-Йорк Сити

"Манчестер Сити" готов предложить нападающему "Барселоны" Лионелю Месси долгосрочный контракт на три года. Он может предусматривать пункт, по которому аргентинский футболист будет вынужден перейти в клуб MLS "Нью-Йорк Сити", сообщает ESPN.

"Манчестер Сити" также собирается дать Месси возможность представлять City Football Group в качестве посла. 33-летний нападающий сможет побороться с английским клубом за первый в истории титул Лиги чемпионов, прежде чем повесит бутсы на гвоздь в MLS.

"Горожане" внимательно следят за развитием событий в "Барселоне", поскольку не намерены нарушать финансовый Fair Play. Месси рассчитывает покинуть клуб бесплатно и перейти в новую команду на правах свободного агента. В его контракте значится пункт, по которому футболист должен был предупредить сине-гранатовых о расторжении контракта до 30 мая. Но команда юристов Месси утверждает, что продление сезона и пандемия являются исключительными обстоятельствами.