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Манчестер Сити намерен включить в контракт Месси пункт о переходе в Нью-Йорк Сити
Но согласится ли Лео на такой шаг?
"Манчестер Сити" готов предложить нападающему "Барселоны" Лионелю Месси долгосрочный контракт на три года. Он может предусматривать пункт, по которому аргентинский футболист будет вынужден перейти в клуб MLS "Нью-Йорк Сити", сообщает ESPN.
"Манчестер Сити" также собирается дать Месси возможность представлять City Football Group в качестве посла. 33-летний нападающий сможет побороться с английским клубом за первый в истории титул Лиги чемпионов, прежде чем повесит бутсы на гвоздь в MLS.
"Горожане" внимательно следят за развитием событий в "Барселоне", поскольку не намерены нарушать финансовый Fair Play. Месси рассчитывает покинуть клуб бесплатно и перейти в новую команду на правах свободного агента. В его контракте значится пункт, по которому футболист должен был предупредить сине-гранатовых о расторжении контракта до 30 мая. Но команда юристов Месси утверждает, что продление сезона и пандемия являются исключительными обстоятельствами.