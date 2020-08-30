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Гари Невилл об уходе Месси: Это политика и борьба за власть. Лео играет мускулами
Англичанин высказался насчет ситуации вокруг лидера "Барсы"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал возможный уход капитана "Барселоны" Лионеля Месси из каталонской команды.
"Думаю, это политика и борьба за власть. Месси играет мускулами. Может, есть что-то большее, но, думаю, на этом все закончится.
Мысль о том, что "Барселона" потеряет этого игрока, и он не закончит карьеру здесь, кажется мне невероятной. Он правда хочет уйти? Может быть. Но ему стоит встретиться с президентом, правлением и всеми остальными, стоящими на его пути. Я думаю, что он в конечном итоге останется.
Если же он все-таки уедет в Премьер-лигу, то для работы с Пепом. Хотел бы я посмотреть на это? Думаю, что да. За последние 10 лет мне удалось понаблюдать вблизи за игрой Месси. Там действительно есть на что посмотреть", – рассказал англичанин.