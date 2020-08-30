Гари Невилл об уходе Месси: Это политика и борьба за власть. Лео играет мускулами

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал возможный уход капитана "Барселоны" Лионеля Месси из каталонской команды.

"Думаю, это политика и борьба за власть. Месси играет мускулами. Может, есть что-то большее, но, думаю, на этом все закончится.

Мысль о том, что "Барселона" потеряет этого игрока, и он не закончит карьеру здесь, кажется мне невероятной. Он правда хочет уйти? Может быть. Но ему стоит встретиться с президентом, правлением и всеми остальными, стоящими на его пути. Я думаю, что он в конечном итоге останется.