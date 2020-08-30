  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гари Невилл об уходе Месси: Это политика и борьба за власть. Лео играет мускулами
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гари Невилл об уходе Месси: Это политика и борьба за власть. Лео играет мускулами

Испания
(2 голосов)

Англичанин высказался насчет ситуации вокруг лидера "Барсы"

Гари Невилл об уходе Месси: Это политика и борьба за власть. Лео играет мускулами
Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал возможный уход капитана "Барселоны" Лионеля Месси из каталонской команды.

"Думаю, это политика и борьба за власть. Месси играет мускулами. Может, есть что-то большее, но, думаю, на этом все закончится.

Мысль о том, что "Барселона" потеряет этого игрока, и он не закончит карьеру здесь, кажется мне невероятной. Он правда хочет уйти? Может быть. Но ему стоит встретиться с президентом, правлением и всеми остальными, стоящими на его пути. Я думаю, что он в конечном итоге останется.

Читайте такжеБартомеу хочет подробно обсудить новый контракт с Месси и его отцом

Если же он все-таки уедет в Премьер-лигу, то для работы с Пепом. Хотел бы я посмотреть на это? Думаю, что да. За последние 10 лет мне удалось понаблюдать вблизи за игрой Месси. Там действительно есть на что посмотреть", – рассказал англичанин.

Читайте такжеЛа Лига выступила с заявлением по поводу контракта Месси

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Гари Невилл Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballhead (м. Чернігів)
30.08.2020 в 18:42
Невілл правий. Мессі тупо ціну набиває, аби йому жирніший контракт дали. Хоча куда вже більше, здавалося б? І так обжерся до невпізнаваности, сволоч.
Ответить
0
-3
avatar
Говард (землянин)
30.08.2020 в 19:55
Швец, ты шо ли?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...