Ла Лига выступила с заявлением по поводу контракта Месси

Ла Лига выступила с заявлением по поводу ситуации с контрактом форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Контракт в настоящее время действителен, в нем прописаны отступные на тот случай, если Лионель Месси решит досрочно и в одностороннем порядке расторгнуть соглашение", – говорится в заявлении Ла Лиги.

В контракте Месси, который действует до июля 2021 года, прописана опция досрочного прекращения сотрудничества без компенсации, если Лео захочет уйти, однако срок этой опции истёк несколько месяцев назад.

Напомним, сегодня Месси не явился на базу клуба, где игроки сдавали тест на коронавирус. Также Лео не намерен возвращаться к тренировкам команды, которые начнутся уже завтра.