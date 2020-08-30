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Ла Лига выступила с заявлением по поводу контракта Месси

Испания
(1 голосов)

Без выплаты клаусулы Лео не уйти

Ла Лига выступила с заявлением по поводу контракта Месси
Новина українською

Ла Лига выступила с заявлением по поводу ситуации с контрактом форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Контракт в настоящее время действителен, в нем прописаны отступные на тот случай, если Лионель Месси решит досрочно и в одностороннем порядке расторгнуть соглашение", – говорится в заявлении Ла Лиги.

В контракте Месси, который действует до июля 2021 года, прописана опция досрочного прекращения сотрудничества без компенсации, если Лео захочет уйти, однако срок этой опции истёк несколько месяцев назад.

Напомним, сегодня Месси не явился на базу клуба, где игроки сдавали тест на коронавирус. Также Лео не намерен возвращаться к тренировкам команды, которые начнутся уже завтра.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (13)
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мы за динамо (киев)
30.08.2020 в 17:08
прописана опція дострокового завершення контракту без компенсації,( яка діяла в самі гарячі лігочемпійонські терміни, ну як виявилось). мессі дограв до завершення сезону, а йому тут бемс, а в тебе бумс в контракті. тупо викручують руки. так поставлено в барселоні, скоріш за все і в інших клубах. я хоч і не прихильник барселонства з мессіянством, але думаю, що враховуючи значимий вклад мессі в цьому клубі керівництво негоже займатись контрактними вивертами у стосунках з цим футболістом. тим більше так все виносити на публіку.
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Запорізьке Торпедо (zp)
30.08.2020 в 16:41
а скока там клаусула, 700? тогда это тупик. Перес стоит в сторонке и наблюдает, как Барса и Меся друг друга хоронят
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Spokoyno (Киев)
30.08.2020 в 16:39
Боси Ла Ліги "наробили у штанці" Ще пару сезонів тому в них були ДВА володаря ЗМ, а зараз і другий зібрався на вихід Тобто про будь-яке суперництво за аудиторію з АПЛ можна забути! Занадто великі фінансові втрати! А без величезних грошей сучасний футбол не схильний для розвитку.
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+1
0
Vyacheslav Dadyka
30.08.2020 в 16:35
Эх, жаль...Судя по всему ещё год придется откатать и потом уже уходить..
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0
Trztrqtr (Украина)
30.08.2020 в 16:33
Понятно что Ла Лига лишиться огромной аудитории если Месси уйдет. Но что если он останется еще на год? Пока Месси своим поведением показывает что все мосты сожжены. Заставят предположим его остаться. Дальше что? Как его заставить играть в клубе, который его насильно оставил по вполне спорным основаниям? В перестройке должны участвовать те кто дальше продолжит играть в клубе, а не немотивированные, уставшие легенды.
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-1
kalan-86 (Анкара)
30.08.2020 в 16:21
Значит уйдет в стиле Коутиньо-Дембеле. Спасибо своему родному клубу, который подобным образом подписывал игроков и научил этой схеме.
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oda1979 (Запорожье)
30.08.2020 в 16:12
Ха ха ха... тупой не только Лео, но и его советники :))) Бартоломей все знал и посчитал. Красава! Теперь главное побольше бабулесов у арабских бабуинов выторговать. И чем барсюки свои президентом не довольны???
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scorpius (Ck)
30.08.2020 в 16:22
Если даже Лео останется, то может спокойно не напрягаясь сезон откатать на свою не нищенскую зарплату. А через год уйдет, а Барса не получит ни гроша. То кто тогда тупой?
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oda1979 (Запорожье)
30.08.2020 в 16:36
Не останется. Если будет играть в полноги, то миф о его величии рассеется ещё быстрее. И кому он будет нужен через год??
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Dimka26 (Чернигов)
30.08.2020 в 16:41
Месси уже возраст не позволяет жертвовать сезоном.
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scorpius (Ck)
30.08.2020 в 16:48
Ода, как бы он через год не играл, но имя он себе сделал. Неужели ты и вправду думаешь, что его на халяву никто не захочет заполучить? Не смеши))
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Инспектор ( )
30.08.2020 в 16:50
Неверно. Для игрока профи- главное деньги а по контракту, который так любит Ла Лига это главное
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oda1979 (Запорожье)
30.08.2020 в 16:57
Скорпиус, имя он себе сделал в Барселоне и это имя пока ещё ценится. Через год дуракаваляния имидж уже будет не тот. И я так понимаю, что Меська убеждён, что он все ещё мега-супер стар и желает доказать, что в вне Барсы он тоже топ. Как по мне, сейчас вопрос финансов основной. Если арабы тряхнут мошной, быть Меське в Париже или Манчестере.
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