Гвардиола посоветовал Месси остаться в Барселоне и завершить там карьеру

Всё верно. В руководстве МС посчитали и ... "прослезились"... Трансфер Месси могут осуществить только, если Месси уйдёт свободным агентом. На что руководство Барселоны не пойдёт. Только через суд. А суд, как я говорил здесь ранее, обяжет МС заморозить определенную сумму в банке, на случай, если клуб выиграет, как гарантия выплаты со стороны МС. Это в том случае, если сам Месси будет считать себя свободным агентом и запросит временный трансфер у ФИФА, чтобы играть в МС. Но в МС не хотят такого развития событий. Вобщем, Лео сжигает мосты и оказался в плохой ситуации. И партнеры Лео по Барсе разделились. Пару дней назад, в доме у Суареса была прощальная вечеринка Месси. Из старожилов присутствовали только Бускетс и Альба. Пике не было. Что говорит о многом. Вобщем, все решит завтрашняя встреча отца Месси и Бартомеу. Если ни о чем хорошем не договорятся, у Лео Месси есть путь в ПСЖ. Это не престижно с двух позиций. Лига Франции - не очень сильна и переход туда Месси будет негативно влиять на его имидж. И вторая позиция, под Тухеля Лео не пойдёт. Наверняка руководству ПСЖ придётся ставить Аллегри. Ну и, как ни странно, находящийся в пока тени МЮ, может тоже побороться за Месси. У МЮ очень стабильное финансовое положение.