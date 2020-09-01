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Гвардиола посоветовал Месси остаться в Барселоне и завершить там карьеру

Испания
(2 голосов)

Трансфера не будет?

Гвардиола посоветовал Месси остаться в Барселоне и завершить там карьеру
Новина українською

Переход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в "Манчестер Сити" может не состояться, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, руководство "Манчестер Сити" проанализировало экономическую составляющую сделки и пришло к выводу, что не готово выплатить огромную сумму за трансфер Месси, а также запрашиваемую игроком зарплату. "Горожане" готовы подписать Лионеля только в качестве свободного агента. Сообщается, что в связи с этим главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, который недавно вернулся в Манчестер из Барселоны, посоветовал аргентинцу остаться в каталонском клубе и завершить там карьеру.

Напомним, Месси намерен покинуть "Барселону" и не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых. В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам.

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В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Барселона Манчестер Сити
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Комментарии (16)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.09.2020 в 18:37
Всё верно. В руководстве МС посчитали и ... "прослезились"... Трансфер Месси могут осуществить только, если Месси уйдёт свободным агентом. На что руководство Барселоны не пойдёт. Только через суд. А суд, как я говорил здесь ранее, обяжет МС заморозить определенную сумму в банке, на случай, если клуб выиграет, как гарантия выплаты со стороны МС. Это в том случае, если сам Месси будет считать себя свободным агентом и запросит временный трансфер у ФИФА, чтобы играть в МС. Но в МС не хотят такого развития событий. Вобщем, Лео сжигает мосты и оказался в плохой ситуации. И партнеры Лео по Барсе разделились. Пару дней назад, в доме у Суареса была прощальная вечеринка Месси. Из старожилов присутствовали только Бускетс и Альба. Пике не было. Что говорит о многом. Вобщем, все решит завтрашняя встреча отца Месси и Бартомеу. Если ни о чем хорошем не договорятся, у Лео Месси есть путь в ПСЖ. Это не престижно с двух позиций. Лига Франции - не очень сильна и переход туда Месси будет негативно влиять на его имидж. И вторая позиция, под Тухеля Лео не пойдёт. Наверняка руководству ПСЖ придётся ставить Аллегри. Ну и, как ни странно, находящийся в пока тени МЮ, может тоже побороться за Месси. У МЮ очень стабильное финансовое положение.
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0
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knmua(Киев) (Киев)
01.09.2020 в 18:37
Логическое завершение эпопеи. НУ кто будет платить даже 100 000 за бывшую звезду, которая последние 5 лет не показывает в своей команде ничего против более-менее достойных соперников, а только клепает личные рекорды "тренируясь на кошках" в лице леганесов. А год посидев на лавке не попадающих в заявку на матчи он и даром никому не нужен будет!
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0
-1
mr_kubik (City)
01.09.2020 в 18:27
Через годик будет в Париже или где то в Италии Както так получается
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0
0
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Говард (землянин)
01.09.2020 в 18:17
Ну тады в Макаронию, коли так. Домишко уже есть.
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+1
0
аалекс ( Крым)
01.09.2020 в 18:05
Ну сразу было понятно, что МС хотел подписать Месси только как св. агента. Феерить в АПЛ у него вряд-ли получится, поэтому платить большие деньги слишком рискованно. Верное решение.
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0
-2
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Инспектор ( )
01.09.2020 в 18:06
Yes
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.09.2020 в 17:51
Тонкий намек на то, что Пепу он не нужен, чтобы не создаавть проблемы в Ман сити. Потому что все знают, что Месси очень не любит отрабатывать в обороне
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+1
-3
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Микко82 (Херсон)
01.09.2020 в 17:44
Хоть не порадив завершити кар'єру вже зараз...
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0
-2
adidas77 (Cумы)
01.09.2020 в 17:41
Совет Гваридиолы, это точно его личное мнение??? Сплошное г о в н о мутство....
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0
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
01.09.2020 в 17:36
прикольно Хосеп разом з шейхами МанСіті дали задню а ЛеоМессі тепер як - у розбитого корита залишиться з ненавистю розгніваних фанів Барси на непостійність аргентинця...
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+1
-2
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simargl (Чернигов)
01.09.2020 в 17:28
Если он не хочет, то Не заставить.
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-1
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hardcorepwnz (Украина)
01.09.2020 в 17:04
ПСЖ, ваш выход!
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-3
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Говард (землянин)
01.09.2020 в 16:50
Короче, если Месси не уйдёт из Барсы, то это не его вина, а жидовского рукажопства клуба.
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Инспектор ( )
01.09.2020 в 16:45
Вот и разворот. Частично совпадает с моим мнением, что- Месси должен абсолютным пешком отходить до июня 2021 получить свои 50 миллионов и уйти свободным агентом
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0
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Говард (землянин)
01.09.2020 в 16:46
Тогда вечному рекорду БЫТЬ!
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Говард (землянин)
01.09.2020 в 16:43
Вот это поворот!
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