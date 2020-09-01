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Гвардиола посоветовал Месси остаться в Барселоне и завершить там карьеру
Трансфера не будет?
Переход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в "Манчестер Сити" может не состояться, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, руководство "Манчестер Сити" проанализировало экономическую составляющую сделки и пришло к выводу, что не готово выплатить огромную сумму за трансфер Месси, а также запрашиваемую игроком зарплату. "Горожане" готовы подписать Лионеля только в качестве свободного агента. Сообщается, что в связи с этим главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, который недавно вернулся в Манчестер из Барселоны, посоветовал аргентинцу остаться в каталонском клубе и завершить там карьеру.
Напомним, Месси намерен покинуть "Барселону" и не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых. В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам.