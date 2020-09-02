Отец Месси отметил, что Лионелю будет сложно остаться в Барселоне

Хорхе Месси, отец нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, дал серию коротких комментариев журналистам по прибытию в Каталонию. Видео опубликовал Твиттер El Chiringuito TV.

– Месси уходит?

– Не знаю.

– А как Вы видите ситуацию?

– Сложно.

– Сложно остаться?

– Да.

– "Манчестер Сити" – хороший вариант?

– Не знаю, здесь нечего сказать.

– Вы уже говорили с Пепом? Он действительно сказал, что вам лучше остаться в "Барселоне"?

– Я не говорил с Пепом.

– Как Вы видите будущее в "Барселоне"?

– Сложно, это сложно.