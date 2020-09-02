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Отец Месси отметил, что Лионелю будет сложно остаться в Барселоне
Немного приоткрыл завесу
Хорхе Месси, отец нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, дал серию коротких комментариев журналистам по прибытию в Каталонию. Видео опубликовал Твиттер El Chiringuito TV.
– Месси уходит?
– Не знаю.
– А как Вы видите ситуацию?
– Сложно.
– Сложно остаться?
– Да.
– "Манчестер Сити" – хороший вариант?
– Не знаю, здесь нечего сказать.
– Вы уже говорили с Пепом? Он действительно сказал, что вам лучше остаться в "Барселоне"?
– Я не говорил с Пепом.
– Как Вы видите будущее в "Барселоне"?
– Сложно, это сложно.
Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе "сине-гранатовых" и намерен покинуть клуб. Основным претендентом на 33-летнего Лионеля считают "Манчестер Сити".
???? BOMBAZO del padre de MESSI:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020
???????? “Leo lo tiene DIFÍCIL PARA QUEDARSE en el BARÇA”.
IMAGEN #JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D