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"Я немного преувеличил". Почеттино – о словах, что лучше поедет на ферму, чем возглавит Барселону

Испания
(2 голосов)

Маурисио переобулся

"Я немного преувеличил". Почеттино – о словах, что лучше поедет на ферму, чем возглавит Барселону
Новина українською

Экс-менеджер "Тоттенхэма" и "Эспаньола" Маурисио Почеттино прокомментировал свои слова о "Барселоне", которые он произнес в 2018 году. Тогда аргентинец заявил, что лучше поедет на ферму в родной стране, чем будет тренировать каталонцев. Цитирует Маурисио Ole.

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"Думаю, эти высказывания оттолкнули от меня болельщиков, но мне никогда не поступало предложений от "Барселоны". Пожалуй, я ошибся, посчитав, что не смогу возглавить этот клуб в будущем. Я немного преувеличил, рассуждая об этом без тени сомнений".

"Всем, кто меня знает, тяжело ассоциировать меня с этим клубом. Есть вещи, которые нельзя соединить".

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В статье: Барселона Маурисио Почеттино
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Источник:
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
03.09.2020 в 10:24
Було б цікавіше... Але поїзд пішов і ми ніколи не взнаємо чи зміг би Почеттино знайти відповідне місце СУПЕРзірці, що посилило гру КОМАНДИ!
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