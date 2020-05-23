Зимой Почеттино отказал Барселоне. Наставник объяснил это решение делом принципа

В январе этого года экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался от работы в каталонской "Барселоне".

Marca сообщает, что тогда испанский клуб рассматривал три кандидатуры: Хави, Рональд Куман и Почеттино.

Получив отказ от первых двух специалистов, "Барса" отправила запрос аргентинскому наставнику. Но Маурисио также ответил отказом на предложение занять пост главного тренера "сине-гранатовых".

По информации источника, 48-летний Почеттино аргументировал свое решение тем, что раньше тренировал другой каталонский клуб - "Эспаньол", и для него это дело принципа.