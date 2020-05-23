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Зимой Почеттино отказал Барселоне. Наставник объяснил это решение делом принципа
Аргентинец принципиально не захотел возглавлять каталонский клуб
В январе этого года экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался от работы в каталонской "Барселоне".
Marca сообщает, что тогда испанский клуб рассматривал три кандидатуры: Хави, Рональд Куман и Почеттино.
Получив отказ от первых двух специалистов, "Барса" отправила запрос аргентинскому наставнику. Но Маурисио также ответил отказом на предложение занять пост главного тренера "сине-гранатовых".
По информации источника, 48-летний Почеттино аргументировал свое решение тем, что раньше тренировал другой каталонский клуб - "Эспаньол", и для него это дело принципа.