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Зимой Почеттино отказал Барселоне. Наставник объяснил это решение делом принципа

Испания
(1 голосов)

Аргентинец принципиально не захотел возглавлять каталонский клуб

Зимой Почеттино отказал Барселоне. Наставник объяснил это решение делом принципа
Новина українською

В январе этого года экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался от работы в каталонской "Барселоне".

Marca сообщает, что тогда испанский клуб рассматривал три кандидатуры: Хави, Рональд Куман и Почеттино.

Получив отказ от первых двух специалистов, "Барса" отправила запрос аргентинскому наставнику. Но Маурисио также ответил отказом на предложение занять пост главного тренера "сине-гранатовых".

По информации источника, 48-летний Почеттино аргументировал свое решение тем, что раньше тренировал другой каталонский клуб - "Эспаньол", и для него это дело принципа.

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В статье: Рональд Куман Барселона Маурисио Почеттино Хави Эспаньол (Барселона)
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Источник:
Marca
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Комментарии (2)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
23.05.2020 в 18:05
Интересно, когда такая же принципиальность будет между Шахтером и Мариуполем?
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Инспектор ( )
23.05.2020 в 17:37
Вот жаль, а то был бы рядом с великим Месси....
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