Модрич: Бэйл? Он уже взрослый и ему нужно самому принять решение

Полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал текущий этап карьеры Гарета Бэйла.

"Мы с Гаретом 12 лет играем вместе (сначала в "Тоттенхэме", потом в "Реале"). Сейчас сложная ситуация и для него, и для клуба. Бэйл уже взрослый мужчина и ему нужно самому принять решение.

Я считаю, что Гарет великий игрок и он еще способен многое дать футболу. Но только от него зависит - готов ли он двигаться дальше, голоден ли еще до побед. Бэйл - важный игрок для "Реала" и может продолжать им быть.

Играл ли я с ним гольф? Однажды. Это было три года назад США", - шутливо добавил хорватский игрок.