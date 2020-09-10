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Модрич: Бэйл? Он уже взрослый и ему нужно самому принять решение

Испания
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Гарет хочет играть в гольф

Модрич: Бэйл? Он уже взрослый и ему нужно самому принять решение
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал текущий этап карьеры Гарета Бэйла.

"Мы с Гаретом 12 лет играем вместе (сначала в "Тоттенхэме", потом в "Реале"). Сейчас сложная ситуация и для него, и для клуба. Бэйл уже взрослый мужчина и ему нужно самому принять решение.

Я считаю, что Гарет великий игрок и он еще способен многое дать футболу. Но только от него зависит - готов ли он двигаться дальше, голоден ли еще до побед. Бэйл - важный игрок для "Реала" и может продолжать им быть.

Играл ли я с ним гольф? Однажды. Это было три года назад США", - шутливо добавил хорватский игрок.

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Отметим, что "Реал" готов продолжать платить зарплату валлийцу, если тот покинет клуб.

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В статье: Гарет Бэйл Лука Модрич Реал (Мадрид)
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