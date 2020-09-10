Вальдес: Я очень рад, что Барселона смогла сохранить Месси

Экс-голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес прокомментировал историю с желанием Лео Месси покинуть команду.

"Эта была непростая для меня ситуация, так как я много лет играл с Лео. Я счастлив, что "Барселона" смогла его удержать, он принесет клубу еще много счастливых моментов.

Впереди его ждет отличный сезон, в котором Месси покажет, на что способен. Он умеет играть решающую роль в важных матчах", - заявил Вальдес.

Отметим, что контракт Месси рассчитан до лета 2021-го и не факт, что он задержится на долгий срок.