Испания
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Вальдес: Я очень рад, что Барселона смогла сохранить Месси
Надолго ли?
Экс-голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес прокомментировал историю с желанием Лео Месси покинуть команду.
"Эта была непростая для меня ситуация, так как я много лет играл с Лео. Я счастлив, что "Барселона" смогла его удержать, он принесет клубу еще много счастливых моментов.
Впереди его ждет отличный сезон, в котором Месси покажет, на что способен. Он умеет играть решающую роль в важных матчах", - заявил Вальдес.
Отметим, что контракт Месси рассчитан до лета 2021-го и не факт, что он задержится на долгий срок.
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