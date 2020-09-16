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Барселона пошла на условия тер Штегена, чтобы подписать с игроком контракт

Испания
(1 голосов)

Сохранила тренера вратарей

Барселона пошла на условия тер Штегена, чтобы подписать с игроком контракт
UA-Футбол
Новина українською

По данным испанского источника Sport.es, "Барселона" сделает все, чтобы продлить контракт с Марк-Андре тер Штегеном.

Каталонский клуб пошел на условия немецкого вратаря. Главное из них - оставить в команде тренера вратарей Хосе Рамона де ла Фуэнте.

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Рональд Куман привел в "Барселону" свой тренерский штаб, однако де ла Фуэнте должность сохранил. В основном из-за того, что это требовал тер Штеген.

Президент каталонцев Хосе-Мария Бартомеу верит, что с немецким голкипером удасться подписать новую сделку до конца его президентского срока. Сам тер Штеген готов остаться в команде.

Текущий контракт игрока истекает летом 2021-го года.

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В статье: Рональд Куман Барселона Марк-Андре тер Штеген Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (5)
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amg333 (Kyiv )
16.09.2020 в 19:48
Тёр штангу восьморьку схавал,добавьте ему ещё один лям ,за заслуги перед футболом,и что повеселил народ))))
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Loader (Днепр)
16.09.2020 в 19:49
"Восьморку.." Ты сморчок.
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metall5291 (Kharkiv)
16.09.2020 в 19:42
Тер-Штеген оказался мужчиной. В отличие от аргентинского бывшего рекордсмена и обладателя целого парка всяких погремушек.
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Loader (Днепр)
16.09.2020 в 19:48
Ну и к чему ты это ляпнул? Смешно, оба качают права. Но Тер Штеген, уже год разбирающийся с клубом, молодец, прямо мужик. Но стоило Месси заявить о проблемах - предатель клуба, рвач, не имеющий совести. Металл, очнись, ты же не как твои долб.бы-одноклубники.
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metall5291 (Kharkiv)
16.09.2020 в 19:54
Уважаемый соперник. Ляпнул я или нет, но так оно смотрится и видится со стороны. Один потерял Суареса ( кстати друга и почти брата а поле). Второй отстоял тренера, т. е своего начальника. Дальше спорить будем? С уважением.
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