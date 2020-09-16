Барселона пошла на условия тер Штегена, чтобы подписать с игроком контракт

По данным испанского источника Sport.es, "Барселона" сделает все, чтобы продлить контракт с Марк-Андре тер Штегеном.

Каталонский клуб пошел на условия немецкого вратаря. Главное из них - оставить в команде тренера вратарей Хосе Рамона де ла Фуэнте.

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Рональд Куман привел в "Барселону" свой тренерский штаб, однако де ла Фуэнте должность сохранил. В основном из-за того, что это требовал тер Штеген.

Президент каталонцев Хосе-Мария Бартомеу верит, что с немецким голкипером удасться подписать новую сделку до конца его президентского срока. Сам тер Штеген готов остаться в команде.

Текущий контракт игрока истекает летом 2021-го года.