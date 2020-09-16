Идеальная комбинация Барселоны. Коутиньо забил гол в контрольном матче

Сегодня каталонская "Барселона" играет спарринг против "Жироны". Команда Кумана открыла счет в середине первого тайма.

Идеальная комбинация, в которой участвовали Месси, Тринкао и Коутиньо, закончилась точным ударом последнего. Отдельно отметим пас Лео, а также голевую передачу 20-летнего португальца.