Испания
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Идеальная комбинация Барселоны. Коутиньо забил гол в контрольном матче
А молодой португалец отметился голевым пасом
Сегодня каталонская "Барселона" играет спарринг против "Жироны". Команда Кумана открыла счет в середине первого тайма.
Идеальная комбинация, в которой участвовали Месси, Тринкао и Коутиньо, закончилась точным ударом последнего. Отдельно отметим пас Лео, а также голевую передачу 20-летнего португальца.
Messi → Trincão → Coutinho ⚽️— Squawka News (@SquawkaNews) September 16, 2020
(via @FCBarcelona) pic.twitter.com/u6zDXV54YD
Напомним, что Тринкао только летом присоединился к каталонцам, хотя контракт был
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