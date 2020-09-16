  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Идеальная комбинация Барселоны. Коутиньо забил гол в контрольном матче
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Идеальная комбинация Барселоны. Коутиньо забил гол в контрольном матче

Испания
(2 голосов)

А молодой португалец отметился голевым пасом

Идеальная комбинация Барселоны. Коутиньо забил гол в контрольном матче
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня каталонская "Барселона" играет спарринг против "Жироны". Команда Кумана открыла счет в середине первого тайма.

Читайте такжеС Месси, Коутиньо и Гризманном: Барселона объявила состав на товарищеский матч

Идеальная комбинация, в которой участвовали Месси, Тринкао и Коутиньо, закончилась точным ударом последнего. Отдельно отметим пас Лео, а также голевую передачу 20-летнего португальца.

Напомним, что Тринкао только летом присоединился к каталонцам, хотя контракт был подписан с ним зимой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Филиппе Коутиньо Жирона Франсишку Тринкан
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...