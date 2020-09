Атлетико хочет арендовать у Арсенала хавбека с правом выкупа

Полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра может переехать в Испанию. Мадридский "Атлетико" уже ведет переговоры с руководством "канониров" об аренде 24-летнего исполнителя с опцией выкупа, как сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сам Лукас также планирует покинуть Лондон. "Арсенал" хочет сразу продать уругвайского футболиста, чтобы получить деньги на покупку хавбека "матрасников" Томаса Парти или полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.

В прошлом сезоне Торрейра сыграл 29 матчей за "Арсенал" в АПЛ (из них 17 – в стартовом составе). В рамках кампании-2019/20 Лукас получил крайне тяжелую и неприятную травму.

Not only Luis Suarez. Atlético Madrid are also in talks with Arsenal to sign Torreira on loan with buy option.#AFC want to sell him on permanent deal to try again for Thomas o Aouar.

Torreira is desperate to leave.

...but Atléti need to sell before signing new players. ????