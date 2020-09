СМИ: Дембеле отказал Ливерпулю, чтобы остаться в Барселоне

Французский вингер Усман Дембеле этим летом мог покинуть "Барселону". Информацию передает Фабрицио Романо.

По данным журналиста, на контакт с ним выходил "Ливерпуль". Он был готов арендовать игрока, а следующим летом даже выкупить его контракт.

Однако ответ Усмана оказался отрицательным. На данный момент, он не намерен уходить из "Барселоны" и откажет любому претенденту.

Liverpool asked for Ousmane Démbélé on loan with buy option on last June, but he decided to stay at Barcelona. There’s no bid from Manchester United - because Démbélé doesn’t want to leave Barça. #MUFC and #FCB both denying talks. ???? #transfers #Dembele