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Бетис - Реал. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Бетис - Реал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.09.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Бетис - Реал. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Бетис" набрал шесть очков в двух стартовых турах Ла Лиги. "Реал" же разочаровал в поединке с "Реал Сосьедадом", который открывал для мадридцев турнир. В третьем туре команды сойдутся на "Бенито Вильямарин".

Начало матча – 26.09.2020 в 22:00. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Здесь же смотрим прямой видеоэфир благодаря сигналу MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Бетис (Севилья)
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