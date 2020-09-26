Бетис - Реал. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Бетис" набрал шесть очков в двух стартовых турах Ла Лиги. "Реал" же разочаровал в поединке с "Реал Сосьедадом", который открывал для мадридцев турнир. В третьем туре команды сойдутся на "Бенито Вильямарин".

Начало матча – 26.09.2020 в 22:00. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Здесь же смотрим прямой видеоэфир благодаря сигналу MEGOGO.

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