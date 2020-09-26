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Барселона - Вильярреал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Барселона - Вильярреал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.09.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Очень и очень интересно. "Барселона" проведет свой первый официальный матч под руководством нового тренера, а также после некоторых кадровых перестроений. А также после эпопеи с возможным уходом Лионеля Месси. На это стоит посмотреть.
Начало матча – 27.09.2020 в 22:00. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Барселона" - "Вильярреал" в Украине обеспечит платформа MEGOGO.
Где еще смотреть LIVE трансляцию матча третьего тура Ла Лиги?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español;
- Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
- Испания - Movistar Laliga, Movistar Laliga 2, Movistar +, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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