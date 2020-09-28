Новые веяния. Барселона - Вильярреал 4:0. Обзор матча и видео голов

"Барселона" обнадеживающе для болельщиков начала новый сезон. Каталонцы в матче 3-го тура не заметили "Вильярреал", забив в его ворота четыре сухих гола. "Блаугранас" продемонстрировали содержательную и красивую игру, в которой выделялись Ансу Фати, Френки де Йонг, Филиппе Коутиньо и другие. Своим голом отметился и Лионель Месси.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча третьего тура Ла Лиги "Барселона" - "Вильярреал".