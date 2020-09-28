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Новые веяния. Барселона - Вильярреал 4:0. Обзор матча и видео голов
Барселона - Вильярреал ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.09.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" обнадеживающе для болельщиков начала новый сезон. Каталонцы в матче 3-го тура не заметили "Вильярреал", забив в его ворота четыре сухих гола. "Блаугранас" продемонстрировали содержательную и красивую игру, в которой выделялись Ансу Фати, Френки де Йонг, Филиппе Коутиньо и другие. Своим голом отметился и Лионель Месси.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча третьего тура Ла Лиги "Барселона" - "Вильярреал".
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
28.09.2020 в 10:39
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Red_Cat (Салоники)
28.09.2020 в 10:55
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