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Новые веяния. Барселона - Вильярреал 4:0. Обзор матча и видео голов

Испания
(2 голосов)

Барселона - Вильярреал ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.09.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Новые веяния. Барселона - Вильярреал 4:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" обнадеживающе для болельщиков начала новый сезон. Каталонцы в матче 3-го тура не заметили "Вильярреал", забив в его ворота четыре сухих гола. "Блаугранас" продемонстрировали содержательную и красивую игру, в которой выделялись Ансу Фати, Френки де Йонг, Филиппе Коутиньо и другие. Своим голом отметился и Лионель Месси.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча третьего тура Ла Лиги "Барселона" - "Вильярреал".

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Вильярреал
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(2 голосов)
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
28.09.2020 в 10:39
Все главные матчи Барсы впереди и рано ещё что-то говорить,даже при счёте 4-0,ведь проигрывали и 2-8...забыли???!!!
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Red_Cat (Салоники)
28.09.2020 в 10:55
в 1 туре Бавария накидала 8 штук Шальке, во 2 туре Бавария влетела Хоффенхайму 4:1. 2-8 уже просто история. не уподобляйся семьону и его ботам-мутантам.
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