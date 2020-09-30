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Месси: Если я и допустил ошибки, то это было только ради того, чтобы Барселона стала сильнее
Лионель на связи
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился к фанатам "сине-гранатовых". Цитирует аргентинца испанские СМИ и Goal.com. Напомним, летом аргентинец хотел покинуть каталонский гранд.
"После стольких разногласий, я бы хотел положить конец всему этому. Мы должны сохранять единство и понимать, что все самое лучшее – впереди. Я несу ответственность за собственные ошибки. Если я их и допустил, то это было только ради того, чтобы "Барселона" стала сильнее".
"Мы должны быть вместе и двигаться в одном направлении. Я хотел обратиться к фанатам. Если когда-либо кто-то из вас был раздражен тем, что я говорил или делал, то оставьте сомнения. Я всегда хотел для клуба лучшего".