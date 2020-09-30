Месси: Если я и допустил ошибки, то это было только ради того, чтобы Барселона стала сильнее

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился к фанатам "сине-гранатовых". Цитирует аргентинца испанские СМИ и Goal.com. Напомним, летом аргентинец хотел покинуть каталонский гранд.

"После стольких разногласий, я бы хотел положить конец всему этому. Мы должны сохранять единство и понимать, что все самое лучшее – впереди. Я несу ответственность за собственные ошибки. Если я их и допустил, то это было только ради того, чтобы "Барселона" стала сильнее".