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Месси: Если я и допустил ошибки, то это было только ради того, чтобы Барселона стала сильнее

Испания
(1 голосов)

Лионель на связи

Месси: Если я и допустил ошибки, то это было только ради того, чтобы Барселона стала сильнее
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился к фанатам "сине-гранатовых". Цитирует аргентинца испанские СМИ и Goal.com. Напомним, летом аргентинец хотел покинуть каталонский гранд.

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"После стольких разногласий, я бы хотел положить конец всему этому. Мы должны сохранять единство и понимать, что все самое лучшее – впереди. Я несу ответственность за собственные ошибки. Если я их и допустил, то это было только ради того, чтобы "Барселона" стала сильнее".

"Мы должны быть вместе и двигаться в одном направлении. Я хотел обратиться к фанатам. Если когда-либо кто-то из вас был раздражен тем, что я говорил или делал, то оставьте сомнения. Я всегда хотел для клуба лучшего".

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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FCZK-1922 (Кировоград)
30.09.2020 в 12:01
слово не воробей, однажды сказанное назад не вернешь, каким бы ты не был классным игроком нужно оставаться человеком, а не д*рьмом, а Месси похоже второе.
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Планетянин (Барселиниус)
30.09.2020 в 11:52
Как-то размазано всё.. туманно и нелогично. Особенно вот это: "Если я их и допустил, то это было только ради того, чтобы "Барселона" стала сильнее". Весьма странное заявление. Надо ждать перевод от Дариана. Уж он то внесёт ясность.
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