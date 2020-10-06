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Замена Суаресу. Брайтвайт будет играть в Барселоне под девятым номером
Солидный номер для игрока подмены
Каталонская "Барселона" презентовала свою заявку на текущий сезон Ла Лиги.
Из интересного, стоит отметить, что Мартин Брайтват будет играть под девятым номером. Игрок ротации забрал себе цифру Суареса. Помимо этого, 12-й номер достался Рики Пучу. Он останется в команде.
Official: Barça first team's squad numbers for the 2020/21 season. Puig is #12 while #9 goes to Braithwaite. [fcb] pic.twitter.com/x3EWWuyPEn— barcacentre (@barcacentre) October 6, 2020
Отметим, ранее была информация, что Пуч
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Комментарии (2)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
06.10.2020 в 20:00
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Хулио Тебенадо (Барселона)
06.10.2020 в 20:07
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