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Замена Суаресу. Брайтвайт будет играть в Барселоне под девятым номером

Испания
(1 голосов)

Солидный номер для игрока подмены

Замена Суаресу. Брайтвайт будет играть в Барселоне под девятым номером
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" презентовала свою заявку на текущий сезон Ла Лиги.

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Из интересного, стоит отметить, что Мартин Брайтват будет играть под девятым номером. Игрок ротации забрал себе цифру Суареса. Помимо этого, 12-й номер достался Рики Пучу. Он останется в команде.

Отметим, ранее была информация, что Пуч отправится в аренду.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт Рики Пуч
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Комментарии (2)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
06.10.2020 в 20:00
Вот смотрю я на состав Барселоны и холодок душу пробирает.. Кем побеждать? Сезон в топку блъ. А то и два. Араухо.. Педри.. Дест.. Матеус.. Тринкао.. Жуниор ещё какой-то.. Аленья никакой-то.. Шо цэ такэ? Гризман никакой, Фати ещё молодой, Пуч смешной, Дембеле дурной, Брайтвайт загадочный, Коутиньо уже блатной, Месси ещё старый... Альба колесит, Роберто тормозит, ну, а Пике, как обычно пиз@ит.. Так, ну шо, никого не забыл? Ах, ну да.. Ленгле пашет, де Йонг мажет, Нето стоит, Тер Штеген сидит, Куман блъ руководит. УЖАС!
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Хулио Тебенадо (Барселона)
06.10.2020 в 20:07
У белых крыс правда не намного лучше.. И вот это душу согревает.
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