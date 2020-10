Замена Суаресу. Брайтвайт будет играть в Барселоне под девятым номером

Каталонская "Барселона" презентовала свою заявку на текущий сезон Ла Лиги.

Из интересного, стоит отметить, что Мартин Брайтват будет играть под девятым номером. Игрок ротации забрал себе цифру Суареса. Помимо этого, 12-й номер достался Рики Пучу. Он останется в команде.

