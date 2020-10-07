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Голоса подтверждены. В ближайшее время Бартомеу выдвинут вотум недоверия
Пора паковать чемоданы?
В ближайшее время президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу может покинуть свой пост. Ему готовы выдвинуть вотум недоверия.
Несколько недель назад было собрано нужное количество голосов (более 20 тысяч), однако их нужно было подтвердить. Сегодня стало известно, что проверку прошли 18 тысяч подписей, что больше нормы.
Жорди Фарре уже уверяет, что Бартомеу выдвинут вотум недоверия. Дальше должен будет пройти референдум за отставку текущего президента.
Отметим, что сейчас выборы запланированы на март 2021-го.
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Лекарь (село Дарница)
07.10.2020 в 21:11
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