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Экс-форвард Динамо победно дебютировал за испанский Тенерифе

Испания
(3 голосов)

Пока что без голов

Экс-форвард Динамо победно дебютировал за испанский Тенерифе
UA-Футбол
Новина українською

Фран Соль, не сумев заиграть в "Динамо", отправился на родину в Испанию. Его арендовал "Тенерифе".

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Сегодня он дебютировал за новый клуб. "Тенерифе" добился победы, обыграв "Райо Вальекано". Соль не забивал, однако провел на поле практически весь матч. Был заменен уже в компенсированное время.

На данный момент, после пяти сыгранных туров, "Тенерифе" идет на 10-м месте в Сегунде.

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В статье: Франсиско Соль Тенерифе
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Комментарии (1)
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alktus (Хмельницкий)
10.10.2020 в 22:35
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