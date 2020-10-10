Экс-форвард Динамо победно дебютировал за испанский Тенерифе

Фран Соль, не сумев заиграть в "Динамо", отправился на родину в Испанию. Его арендовал "Тенерифе".

Сегодня он дебютировал за новый клуб. "Тенерифе" добился победы, обыграв "Райо Вальекано". Соль не забивал, однако провел на поле практически весь матч. Был заменен уже в компенсированное время.

На данный момент, после пяти сыгранных туров, "Тенерифе" идет на 10-м месте в Сегунде.