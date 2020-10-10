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Экс-форвард Динамо победно дебютировал за испанский Тенерифе
Пока что без голов
Фран Соль, не сумев заиграть в "Динамо", отправился на родину в Испанию. Его арендовал "Тенерифе".
Сегодня он дебютировал за новый клуб. "Тенерифе" добился победы, обыграв "Райо Вальекано". Соль не забивал, однако провел на поле практически весь матч. Был заменен уже в компенсированное время.
На данный момент, после пяти сыгранных туров, "Тенерифе" идет на 10-м месте в Сегунде.
⏹️ ???? ???????????????????????????? del partido en el #HRL ????— CD Tenerife (@CDTOficial) October 10, 2020
¡Sumamos ➕3️⃣! ????????????????????????????????????#TenerifeRayo #SiempreCDT pic.twitter.com/FRIsUCkD53
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