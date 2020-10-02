Официально: Фран Соль - игрок Тенерифе

Пресс-служба "Тенерифе" объявила о переходе игрока "Динамо" Франа Соля.

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По данным официального сайта киевлян, испанец вернулся на родину на правах аренды. Сделка рассчитана на один сезон. О праве выкупа ничего не сообщается.

В составе "бело-синих" Соль провел 24 матча во всех турнирах и отличился четырьмя голами. В Испании Франсиско играл за "Овьедо", "Вильярреал", "Реал Мадрид С" и "Луго". Три сезона провел за "Виллем II".