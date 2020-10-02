  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Официально: Фран Соль - игрок Тенерифе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Фран Соль - игрок Тенерифе

Испания
(1 голосов)

Минус форвард для "Динамо"

Официально: Фран Соль - игрок Тенерифе
UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба "Тенерифе" объявила о переходе игрока "Динамо" Франа Соля.

Читайте такжеСуркис: Соль может сменить клуб

По данным официального сайта киевлян, испанец вернулся на родину на правах аренды. Сделка рассчитана на один сезон. О праве выкупа ничего не сообщается.

В составе "бело-синих" Соль провел 24 матча во всех турнирах и отличился четырьмя голами. В Испании Франсиско играл за "Овьедо", "Вильярреал", "Реал Мадрид С" и "Луго". Три сезона провел за "Виллем II".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль Тенерифе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Димон1983
02.10.2020 в 23:09
Нашы будут полудше
Ответить
0
0
Димон1983
02.10.2020 в 23:08
Да не жаль зачем гавно вообще брали
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
02.10.2020 в 22:46
Удачи, Фран Соль!
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
02.10.2020 в 22:35
Жаль. Не помешал бы в ЛЧ для ротации. Хотя... Возможно Вербич и Родригес будут играть на этой позиции в случае замены Супряги
Ответить
0
0
khatskevich_bog (Киев)
02.10.2020 в 22:34
Клас
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...