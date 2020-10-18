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Рамос избежал серьезной травмы и постарается восстановиться к Шахтеру
Но приоритет Серхио ставит на участие в матче с "Барсой"
Испанское издание Marca сообщает, что у капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса нету серьезного повреждения.
Напомним, вчера в матче 6-го тура Ла Лиги против "Кадиса" лидер защиты "сливочных"
34-летний испанец прошел тестирование, которое никаких тяжелых повреждений не обнаружило. Рамос не принимал участие в сегодняшней тренировке мадридцев, а работал индивидуально с физиотерапевтами. Когда боль пройдет, испанский защитник приступит к занятиям в общей группе.
Рамос ставит приоритет, чтобы точно сыграть в матче с каталонской "Барселоной", но если все пойдет хорошо, то Серхио постарается выступить в поединке с донецким "Шахтером" в рамках Лиги чемпионов в ближайшую среду.
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