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Рамос избежал серьезной травмы и постарается восстановиться к Шахтеру

Испания
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Но приоритет Серхио ставит на участие в матче с "Барсой"

Рамос избежал серьезной травмы и постарается восстановиться к Шахтеру
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Испанское издание Marca сообщает, что у капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса нету серьезного повреждения.

Напомним, вчера в матче 6-го тура Ла Лиги против "Кадиса" лидер защиты "сливочных" повредил колено в результате столкновения и получил сильный ушиб.

34-летний испанец прошел тестирование, которое никаких тяжелых повреждений не обнаружило. Рамос не принимал участие в сегодняшней тренировке мадридцев, а работал индивидуально с физиотерапевтами. Когда боль пройдет, испанский защитник приступит к занятиям в общей группе.

Рамос ставит приоритет, чтобы точно сыграть в матче с каталонской "Барселоной", но если все пойдет хорошо, то Серхио постарается выступить в поединке с донецким "Шахтером" в рамках Лиги чемпионов в ближайшую среду.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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