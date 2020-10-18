Рамос избежал серьезной травмы и постарается восстановиться к Шахтеру

Испанское издание Marca сообщает, что у капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса нету серьезного повреждения.

Напомним, вчера в матче 6-го тура Ла Лиги против "Кадиса" лидер защиты "сливочных" повредил колено в результате столкновения и получил сильный ушиб.

34-летний испанец прошел тестирование, которое никаких тяжелых повреждений не обнаружило. Рамос не принимал участие в сегодняшней тренировке мадридцев, а работал индивидуально с физиотерапевтами. Когда боль пройдет, испанский защитник приступит к занятиям в общей группе.

Рамос ставит приоритет, чтобы точно сыграть в матче с каталонской "Барселоной", но если все пойдет хорошо, то Серхио постарается выступить в поединке с донецким "Шахтером" в рамках Лиги чемпионов в ближайшую среду.