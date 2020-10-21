Переговоры продолжаются. Барселона предложила новые контракты троим игрокам

После вчерашнего матча Лиги Чемпионов "Барселона" продлила контракт сразу с тремя игроками. Однако это не конец.

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Как сообщает Cadena Ser, клуб предложил новые контракты Гризманну, Бускетсу и Роберто. Они планировали их подписать еще вчера, однако пока не пришли к соглашению.

Причина такий действий руководства - желание снизить зарплату на этот сезон . По новому контракту игроки будет получать меньше, однако это будет компенсировано в последующие года.

Отметим, что большинство команды все еще против сокращений зарплат.