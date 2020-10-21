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Переговоры продолжаются. Барселона предложила новые контракты троим игрокам
Гризманн в их числе
После вчерашнего матча Лиги Чемпионов "Барселона" продлила контракт сразу с тремя игроками. Однако это не конец.
Как сообщает Cadena Ser, клуб предложил новые контракты Гризманну, Бускетсу и Роберто. Они планировали их подписать еще вчера, однако пока не пришли к соглашению.
Причина такий действий руководства - желание
Отметим, что большинство команды все еще против сокращений зарплат.
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