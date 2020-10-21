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Переговоры продолжаются. Барселона предложила новые контракты троим игрокам

Испания
(1 голосов)

Гризманн в их числе

Переговоры продолжаются. Барселона предложила новые контракты троим игрокам
UA-Футбол
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После вчерашнего матча Лиги Чемпионов "Барселона" продлила контракт сразу с тремя игроками. Однако это не конец.

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Как сообщает Cadena Ser, клуб предложил новые контракты Гризманну, Бускетсу и Роберто. Они планировали их подписать еще вчера, однако пока не пришли к соглашению.

Причина такий действий руководства - желание снизить зарплату на этот сезон. По новому контракту игроки будет получать меньше, однако это будет компенсировано в последующие года.

Отметим, что большинство команды все еще против сокращений зарплат.

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В статье: Серхио Бускетс Антуан Гризманн Барселона Серхи Роберто
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Комментарии (1)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
21.10.2020 в 19:29
Ха-ха! ну тут все зрозумілоостанній сезон Бармалєя, клубу хана, кожна копійка на рахунку, а грошики відкласти на забезпечену пенсію потрібно от і стягнуть їх із зп гравціва далі нехай наступники розбираються... А що там борець з нерівністю та несправедливістю, обладающій видатним розумом, Ліонель Мессі? а цьому фармацептичному вилупню навіть й не вздумають щось скорочувати, тому що він тут останній сезон два друга гея-акробата висмокчуть з Барси все до копійки й злиняють
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