Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки Барселоны недовольны контрактами, которые подписали их одноклубники
В новых соглашениях футболистов указано, что в сезоне-2020/21 они будут получать урезанную зарплату
Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами некоторых одноклубников, сообщает Marca.
Несколько дней назад Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Клеман Лангле и Френки де Йонг продлили контракты с "Барселоной". В новых соглашениях футболистов указано, что в сезоне-2020/21 они будут получать урезанную зарплату, а в последующие годы эти деньги им компенсируются.
Игроки "сине-гранатовых" недовольны тем, что их одноклубники подписали такие контракты. Они считают, что эти футболисты отделились от коллектива и пошли на поводу у президента клуба Жозепа Бартомеу. А тот в свою очередь хитростью заставил игроков пойти на снижение зарплаты.
Ранее большинство футболистов каталонского клуба подписало письмо, в котором указано, что они отказываются от принудительного снижения зарплаты.
Популярное сейчас
- Эпопея вокруг поединка Ворсклы с Шахтером. УПЛ заняла позицию горняков
- Поражение от Схатера, в самом легком матче группы, от команды, которая далеко не пройдет. Испанские СМИ – о провале Реала
- Экс-игрок Динамо и Шахтера назвал Марлоса "Дядькой Черномором"
- Барселона - Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО