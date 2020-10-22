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Игроки Барселоны недовольны контрактами, которые подписали их одноклубники

Испания
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В новых соглашениях футболистов указано, что в сезоне-2020/21 они будут получать урезанную зарплату

Игроки Барселоны недовольны контрактами, которые подписали их одноклубники
Новина українською

Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами некоторых одноклубников, сообщает Marca.

Несколько дней назад Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Клеман Лангле и Френки де Йонг продлили контракты с "Барселоной". В новых соглашениях футболистов указано, что в сезоне-2020/21 они будут получать урезанную зарплату, а в последующие годы эти деньги им компенсируются.

Игроки "сине-гранатовых" недовольны тем, что их одноклубники подписали такие контракты. Они считают, что эти футболисты отделились от коллектива и пошли на поводу у президента клуба Жозепа Бартомеу. А тот в свою очередь хитростью заставил игроков пойти на снижение зарплаты.

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Ранее большинство футболистов каталонского клуба подписало письмо, в котором указано, что они отказываются от принудительного снижения зарплаты.

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В статье: Барселона
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